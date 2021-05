Gần 4.000 cử tri huyện Quế Phong (Nghệ An) đi bầu cử sớm

Tại khu vực bầu cử số 12 (bản Na Sành) của xã Tiền Phong, mặc dù mới 6h30 phút, nhưng đã khá đông cử tri trong bản có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng, trên tay mọi người đều cầm tấm thẻ cử tri.

Các cử tri của bản Na Sành, xã Tiền Phong trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Võ Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Do khu vực bầu cử này chưa có điện lưới Quốc gia nên địa phương đã chuẩn bị máy nổ để phục vụ điện trong quá trình diễn ra bầu cử. Do thực hiện công tác phòng dịch Covid-19, nên cử tri không đi tập trung vào một buổi, mà kéo dài cả ngày, nhằm đảm bảo khoảng cách trong quá trình bỏ phiếu. Đến 10 giờ, trong tổng số 415 cử tri tại khu vực này, đã có trên 70% số cử tri đã bỏ phiếu xong, còn khoảng 30% cử tri do xã trung tâm bản nên chiều nay mới bỏ phiếu.