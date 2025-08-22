Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3

Phan Tuyết 22/08/2025 15:13

Sáng 22/8, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Chương trình “Đồng hành với học sinh vùng lũ - Chắp cánh em tới trường” đã được tổ chức với sự phối hợp của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đơn vị đồng hành, tài trợ.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, các sở, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức thiện nguyện.

6.ảnh pv
Các em học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Phan Tuyết

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng kinh phí sửa chữa trường học, xây dựng nhà ở, hệ thống điện năng lượng mặt trời cùng nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men, sách vở, đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Ảnh: Phan Tuyết
Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các địa phương. Ảnh: Phan Tuyết
3.ảnh pv
Trao tặng biển tượng trưng tới đại diện các địa phương có trường học, học sinh bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ảnh: Phan Tuyết

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An: 4 người thiệt mạng, gần 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn héc-ta hoa màu bị tàn phá. Riêng ngành Giáo dục chịu tổn thất lớn với 40 trường bị ngập, 13 trường bị tốc mái, hàng ngàn thiết bị học tập, bàn ghế, sách vở bị cuốn trôi, tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, chương trình không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Những phần quà được trao tận tay học sinh không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước tới trường trong năm học mới.

Trao tặng phần quà động viên một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Tuyết
Trao tặng phần quà động viên một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Tuyết

Sau phần lễ, các em học sinh được tham gia Chương trình “Bữa cơm yêu thương” do Cụm sáng tạo - Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia giữa những ngày khó khăn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng ngày khai giảng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng ngày khai giảng

Hỗ trợ hơn 1.000 thiết bị điện thắp sáng bản làng vùng lũ tại Nghệ An

Hỗ trợ hơn 1.000 thiết bị điện thắp sáng bản làng vùng lũ tại Nghệ An

Đọc tiếp

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng ngày khai giảng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng ngày khai giảng

Hỗ trợ hơn 1.000 thiết bị điện thắp sáng bản làng vùng lũ tại Nghệ An

Hỗ trợ hơn 1.000 thiết bị điện thắp sáng bản làng vùng lũ tại Nghệ An

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO