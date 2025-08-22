Pháp luật Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3 Sáng 22/8, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Chương trình “Đồng hành với học sinh vùng lũ - Chắp cánh em tới trường” đã được tổ chức với sự phối hợp của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đơn vị đồng hành, tài trợ.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, các sở, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức thiện nguyện.

Các em học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Phan Tuyết

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng kinh phí sửa chữa trường học, xây dựng nhà ở, hệ thống điện năng lượng mặt trời cùng nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men, sách vở, đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các địa phương. Ảnh: Phan Tuyết

Trao tặng biển tượng trưng tới đại diện các địa phương có trường học, học sinh bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ảnh: Phan Tuyết

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An: 4 người thiệt mạng, gần 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn héc-ta hoa màu bị tàn phá. Riêng ngành Giáo dục chịu tổn thất lớn với 40 trường bị ngập, 13 trường bị tốc mái, hàng ngàn thiết bị học tập, bàn ghế, sách vở bị cuốn trôi, tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, chương trình không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Những phần quà được trao tận tay học sinh không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước tới trường trong năm học mới.

Trao tặng phần quà động viên một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Tuyết

Sau phần lễ, các em học sinh được tham gia Chương trình “Bữa cơm yêu thương” do Cụm sáng tạo - Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia giữa những ngày khó khăn.