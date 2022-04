Gần 600 xe điện, mô tô nước sẵn sàng phục vụ du khách tại phố biển Cửa Lò

Bắt đầu từ mùa du lịch 2010, Thị xã Cửa Lò đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép đưa xe ô tô điện vào hoạt động. Mô hình thí điểm ô tô điện phục vụ khách du lịch ở Thị xã Cửa Lò ban đầu chỉ có 50 đầu xe, đến năm 2022, Cửa Lò đã có 558 xe điện phân bố ở các phường.

Cán bộ UBND TX. Cửa Lò phổ biến các quy định đối với chủ xe điện. Ảnh: Quang An

Theo đó, tất cả xe điện đều phải chấp hành nghiêm các quy định bao gồm: Đủ điều kiện an toàn hoạt động theo quy định tại điều 53 Luật giao thông đường bộ; Có giấy phép hoạt động do UBND thị xã cấp và được Công an thị xã đục số khung, gắn biển số; Niêm yết giá cước, biển số xe, số điện thoại chủ xe, số điện thoại đường dây nóng của thị xã trên thành xe. Chỉ được phép sử dụng loại xe chở đến 6 chỗ ngồi (cả lái xe) với 3 dãy ghế ngồi.

Đối với người điều khiển xe điện phải có giấy phép lại xe hạng B2 trở lên, giấy phép đăng ký kinh doanh, bản cam kết và khi chở khách phải đeo thẻ tên và mặc đồng phục theo quy định của thị xã. Thực hiện nghiêm túc quy định về đón, trả khách và đỗ phương tiện; phạm vi và thời gian hoạt động...