Gần 77.000 xe Kia Sportage 2023 bị triệu hồi do lỗi túi khí

Đây không phải lần đầu tiên chủ sở hữu Kia Sportage 2023 tại Mỹ nhận được thông báo triệu hồi xe từ nhà sản xuất và nguyên nhân của đợt triệu hồi này được cho là bởi túi khí rèm bên có thể đã không được lắp ráp đúng cách.

Khoảng 76.918 chiếc Kia Sportage 2023 được sản xuất từ ngày 12/1/2022 - 17/11/2022 đang bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi túi khí. Có thông tin tiết lộ, túi khí rèm bên của mẫu xe này có thể đã bị xoắn lại trong quá trình lắp ráp xe tại nhà máy Kia Georgia.

Nhà sản xuất cho biết, đây là do lỗi của công nhân và do đó, túi khí rèm bên có thể không bung ra đúng cách khi xảy ra va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Được biết, các kỹ sư từ Trung tâm R&D của Kia đã tham dự cuộc kiểm tra tuân thủ do Văn phòng Tuân thủ An toàn Phương tiện của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) tiến hành đối với một chiếc Sportage 2023 vào ngày 17/11. Trong quá trình kiểm tra, túi khí rèm bên người lái đã không bung ra đúng cách .

Chủ nhân những chiếc xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo được gửi qua dịch vụ thư hạng nhất kèm theo hướng dẫn mang xe đến đại lý Kia để kiểm tra túi khí rèm bên và lắp lại nếu cần. Việc khắc phục sẽ được thực hiện miễn phí và bất kỳ chủ sở hữu nào trước đây đã trả tiền để khắc phục sự cố sẽ được hoàn trả.

Đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên đối với Kia Sportage 2023. Vào tháng 8/2022, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã triệu hồi 19.701 chiếc xe được sản xuất từ ngày 12/1/2022 đến ngày 8/8/2022 do đai ốc đầu cực B+ trên pin có thể không được vặn đúng cách trong quá trình lắp ráp. Điều này có thể dẫn đến việc không nới lỏng theo thời gian và có thể khiến động cơ chết máy khi lái xe. Nó cũng có thể gây ra hỏa hoạn do hồ quang điện ở đầu cực B+./.