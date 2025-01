Thể thao Gần 80 huấn luyện viên, vận động viên Sông Lam Nghệ An chưa được nhận tiền ăn năm 2024 Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã cận kề, nhưng gần 80 huấn luyện viên và vận động viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chưa được nhận tiền ăn trong cả năm 2024.

Các huấn luyện viên và vận động viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chưa được nhận tiền ăn trong cả năm 2024. Ảnh tư liệu

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An hiện có 27 huấn luyện viên và khoảng 50 vận động viên không ăn, ở tập trung tại ký túc xá của trung tâm. Đây là những người đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ việc chậm trễ chi trả tiền ăn.

Theo quy định, mỗi huấn luyện viên được nhận 150.000 đồng/ngày tiền ăn với khoảng 26-27 ngày/tháng (trừ ngày Chủ nhật), tương đương gần 50 triệu đồng/năm. Đối với các vận động viên không ở tập trung, mỗi người được hưởng 150.000 đồng/ngày tiền ăn, tương đương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, tức hơn 50 triệu đồng/năm.

Hàng năm, tỉnh Nghệ An chi gần 28 tỷ đồng vốn đầu tư công để đặt hàng SLNA đào tạo bóng đá trẻ. Trong đó, các hạng mục bao gồm lương huấn luyện viên, phụ cấp cho vận động viên, tiền ăn, trang phục…

Tính đến ngày 23/1/2025, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành giải ngân phần lớn số tiền cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, ngoại trừ 2,8 tỷ đồng chưa thể chi trả. Đây là khoản tiền liên quan đến các đội trẻ tham gia thi đấu tại các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Tuy nhiên, đến chiều 24/1/2025 (25 Tết), gần 80 huấn luyện viên và vận động viên tại đội trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền ăn năm 2024.

Theo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, lý do chưa chi trả là vì Sông Lam Nghệ An chưa nhận được khoản ngân sách 2,8 tỷ đồng từ tỉnh - ngân sách được dành cho các đội trẻ tham gia thi đấu.

Mỗi năm, khoản tiền ăn gần 50 triệu đồng là nguồn hỗ trợ thiết yếu, đặc biệt, đối với các vận động viên trẻ. Việc chậm chi trả khiến nhiều người không lo lắng bởi khoản thu nhập này ảnh hưởng lớn đến đời sống cá nhân và gia đình họ.

Phía Sông Lam Nghệ An cho biết, họ đã hoàn tất việc chi trả tiền lương và phụ cấp cho toàn bộ huấn luyện viên và vận động viên năm 2024. Nhưng riêng tiền ăn vẫn đang chờ phương án giải quyết từ tỉnh và các bên liên quan.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Nghệ An và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của các huấn luyện viên và vận động viên./.