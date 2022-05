Gần 900 vận động viên tranh tài ở Giải thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Ngày 13/5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XIX năm 2022.



Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.



Các đại biểu tặng cờ, hoa cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Đức Anh

Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, Giải thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An tiếp tục được quay trở lại trong mùa Hè này. Đây là một giải đấu có truyền thống từ lâu, qua 19 lần tổ chức đã mang đến sân chơi bổ ích cho cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị.

Giải năm nay còn có ý nghĩa rất lớn khi phát động phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo không khí sôi nổi, vui vẻ cho đông đảo các công đoàn viên, qua đó tạo cú hích trong sản xuất kinh doanh, đưa nền kinh tế tỉnh nhà sớm hồi phục sau đại dịch.



Sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu ở môn kéo co. Ảnh: Đức Anh

Giải thể thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An năm nay quy tụ gần 900 vận động viên, tranh tài ở 4 môn đấu gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co và bóng bàn. Đối với bóng đá sẽ có 28 đội tham dự; bóng chuuyền hơi có 26 đội; kéo co có 11 đội; bóng bàn có 22 đội thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ.



Giải sẽ kéo dài từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 15/5 tới./.