Kinh tế Gần Tết, giá vàng ở Nghệ An lại tăng cao Khác với mọi năm, gần Tết năm nay, thị trường vàng ở Nghệ An kém sôi động, sức mua yếu song giá vàng vẫn tăng cao.

Giá vàng nhẫn liên tục tăng, cao hơn cả giá vàng miếng. Ảnh: T.P

10 ngày đầu tiên của năm 2025, giá vàng liên tục tăng, tính đến ngày 10/1, giá vàng đã tăng thêm hơn 2 triệu đồng/lượng so với tháng trước đó. Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu đang mua vào ở mức 84,5 triệu đồng và bán ra ở mức 86 triệu đồng/lượng. Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều so với ngày 9/1.

Tại Nghệ An, giá vàng sáng 10/1 được niêm yết như sau: giá vàng nhẫn dao động từ 84,5-85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,45-87,0 triệu đồng/lượng (bán ra); riêng vàng miếng hiện vẫn chưa được niêm yết công khai. So với giá vàng trong nước, giá vàng tại Nghệ An được niêm yết cao hơn 500.000-700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra; chênh lệch mua bán vì thế cũng nới rộng, 1,7-2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Nghệ An cao hơn giá vàng trong nước từ 500-700.000 đồng/lượng. Ảnh: T.P

Trái với các năm trước, cận Tết, thị trường vàng sôi động năm nay, đã là 11 tháng Chạp nhưng thị trường vàng ở Nghệ An khá trầm lắng. Có những thời điểm, các tiệm vàng đông đúc song chủ yếu là thăm dò giá cả, các giao dịch mua bán chỉ diễn ra lẻ tẻ. Trong đó, chủ yếu là mua lẻ nhẫn cưới, quà tặng.

Chị Nguyễn Thành Vinh, nhân viên một tiệm vàng ở đường Cao Thắng (TP. Vinh) cho biết: “Giá vàng những ngày đầu năm 2025 tăng mạnh. Tuy nhiên, sức mua lại yếu. Chỉ bán lẻ cho những người có nhu cầu mua vàng cưới, vàng trang sức”.

Theo lý giải của chị Vinh, sở dĩ sức mua vàng thấp là do, giá vàng trong thời gian qua biến động thất thường, cận Tết giá vàng lại tăng cao trong khi đó, kinh tế khó khăn, người dân đa phần không có tiền để tích trữ tài sản. Mặt khác, cuối năm, thị trường bất động sản đang “nóng” trở lại, nhiều người có vốn nhàn rỗi đang hướng vào đầu tư nhà, đất.

Thị trường vàng Nghệ An thời điểm này khá trầm lắng. Ảnh: CSCC

“Mua vàng dịp cuối năm thường là người dân có nguồn kiều hối gửi về; những lao động có tiền lương thưởng Tết. Năm nay, kinh tế khó khăn chung, lao động làm ăn ở các nước cũng không có nguồn tiền dồi dào, chuyện lương thưởng nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng bị cắt giảm. Nguồn tiền ít nên không chọn kênh đầu tư là vàng”, chị Nguyễn Kim Oanh, chủ một tiệm vàng ở thị trấn Đô Lương (Đô Lương) cho biết.

Ở chiều mua vào cũng không sôi động như những năm trước. Mặc dù so với thời điểm các đây vài tháng thì nhiều người đầu tư vàng nay đã có lãi, song vẫn rất ít người bán vàng chốt lời thời điểm này. Theo phân tích thì người dân kỳ vọng giá vàng vẫn tiếp tục tăng; trong khi đó, việc kinh doanh, buôn bán khó khăn, ế ẩm nên nhiều tiểu thương không cần vốn để trữ hàng hóa nhiều do đó, họ không bán vàng để lấy vốn làm ăn.

Hầu hết giao dịch lẻ, số lượng ít, chủ yếu là bán vàng cưới và vàng trang sức. Ảnh: T.P

Ông Trịnh Minh Thành, một tiểu thương kinh doanh lương thực ở thị trấn Dùng (Thanh Chương) cho biết: “Mọi năm, thời điểm trước Tết 1 tháng là đã phải bán vàng lấy tiền mặt để ôm hàng hóa Tết, số vốn có khi lên đến cả tỷ đồng. Năm nay, việc kinh doanh ế ẩm nên cũng chỉ lấy lượng hàng cầm chừng, chưa cần phải đưa vàng tích trữ ra bán lấy vốn kinh doanh”.

Các chủ tiệm vàng cho biết, hiện các tiệm vàng đã chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường trước và sau Tết nhưng số lượng không nhiều như các năm trước. Hy vọng những ngày cận Tết, thị trường vàng sẽ khởi sắc.

Nhiều tiệm có số lượng khách đến đông hơn nhưng sức mua không cao như những năm trước. Ảnh: T.P

Mặc dù sức mua yếu, nhu cầu người dân không cao song giá vàng lại tăng mạnh, đâu là nguyên nhân? Theo lý giải của các chuyên gia, nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu sản xuất vàng khan hiếm nên nhiều cơ sở hoạt động cầm chừng, hoặc tạm ngưng. Vì thế, để có sản phẩm bán dịp Tết, một số đơn vị nhập sản phẩm vàng Thần tài hay dây chuyền vàng Ý. Tuy nhiên, những sản phẩm này thường không đáp ứng được nhu cầu mang tính mùa vụ, cũng như thị hiếu của người tiêu dùng nên khó bán.

Hơn nữa, việc nhập khẩu sản phẩm vàng từ nước ngoài về tiêu thụ phải gánh thuế cao. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ sự khan hiếm nguồn cung cũng như biến động của giá thế giới. Giá vàng miếng SJC hiện nay đang được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát, còn vàng nhẫn thì chạy theo cung - cầu trên thị trường nên hiện tại giá vàng nhẫn trên đà tăng mạnh.

Theo dự báo, giá vàng năm 2025 sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: T.P

Theo dự báo, năm 2025, giá vàng sẽ tiếp tục tăng, dù tốc độ có thể chậm hơn so với những năm trước.