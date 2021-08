Gặp gỡ thủ khoa trường huyện rẻo cao Nghệ An với ước mơ trở thành nhà ngoại giao

(Baonghean.vn) - Với tổng điểm 3 môn khối C đạt 28,5, cô học trò Nguyễn Thị Trúc Quỳnh trở thành thí sinh đứng đầu khối C của Trường THPT Quỳ Châu và xuất sắc lọt tốp 100 thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.