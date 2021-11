Gặp mặt 23 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tiêu biểu

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi cáo cáo tình hình đoàn đại biểu. Ảnh: D.T

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nữ CNVCLĐ Nghệ An ngày càng thể hiện được vai trò to lớn trong mọi lĩnh vực công tác, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đại diện cho hơn 102 nghìn nữ đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh, 48 chị em ở 28 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở đã vinh dự được tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 23 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách và 04 gương nữ điển hình trên các lĩnh vực.

Các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nhiều chị em và tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân lao động. Ảnh: D.T

Đại hội Phụ nữ tỉnh là một sự kiện chính trị quan trọng, được xem là ngày hội của chị em phụ nữ tỉnh nhà. Buổi gặp mặt do LĐLĐ tỉnh tổ chức thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đối với chị em phụ nữ, phong trào nữ CNVCLĐ và công tác vận động nữ trong toàn tỉnh. Qua đây, LĐLĐ tỉnh có cơ hội nắm bắt tâm tư tình cảm của chị em và động viên chị em trước những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.T

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám bày tỏ sự ghi nhận, biết ơn trước những cống hiến to lớn của chị em cán bộ công đoàn chuyên trách nói riêng, nữ CNVCLĐ nói chung trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn bùng phát đại dịch Covid-19. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đời sống nữ CNVCLĐ, đặc biệt là nữ công nhân lao động, còn rất nhiều vấn đề cần được quan tâm, giải quyết, hoạt động nữ công cần được quan tâm nhiều hơn nữa để phát huy được vai trò của nữ CNVCLĐ trong xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Trước thềm đại hội, đồng chí mong rằng những chị em đại diện cho 102 nghìn nữ CNVCLĐ tham dự đại hội sẽ có nhiều đóng góp cho diễn đàn chung và tiếp tục "thổi hồn" vào các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, hoạt động nữ công.