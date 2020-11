Gặp mặt 50 tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng Công an nhân dân đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Dự buổi gặp mặt có TS. Lê Doãn Hợp – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, cùng 50 vị tướng lĩnh và Anh hùng lực lượng Công an nhân dân (CAND) là những người con của quê hương Nghệ An.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Khang

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó, chiến đấu, lập nên bao chiến công, quyết chiến, bách thắng trong suốt chặng đường 75 xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng với cố Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Quốc Hoàn, người đặt nền móng cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành Công an.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp nhấn mạnh, 50 tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng CAND có mặt tại sự kiện đều là những người “có tâm, có trí, có tín, có tình, có dũng, có mưu”. Các tướng lĩnh, Anh hùng đã lập nên nhiều chiến công vẻ vang trên các cương vị công tác. Đây là điều hết sức tự hào, tạo thành giá trị niềm tin về người cán bộ, chiến sỹ Công an quê hương Nghệ An trong lòng đồng chí, đồng đội và đồng bào Thủ đô cũng như cả nước.