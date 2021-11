Gặp mặt các tác giả đạt giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt các nhóm tác giả, tác giả đạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3 năm 2020 - 2021. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc gặp mặt. Tham dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, đại diện các cơ quan báo chí cùng các nhóm tác giả, tác giả đạt giải.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Đối với tỉnh Nghệ An có 3 tác phẩm đạt giải, gồm tác phẩm “Chính sách nhiều, hiệu quả ít” của nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; “Khuất tất trong thực hiện hỗ trợ dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An” của tác giả Trịnh Xuân Thống, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam thường trú Nghệ An; “Nói không với dự án thủy điện nhỏ” của tác giả Ngô Nhật Lân, Báo Nghệ An.