Gặp mặt cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ tăng viện phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh phía Nam

Chiều 13/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ gặp mặt đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ tăng viện phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh miền Nam.

Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã có 78 ngày thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Ngày 19/7, được sự điều động của tỉnh Nghệ An, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã tình nguyện lên đường tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Đây là đoàn thứ 4 trong tổng số 8 đoàn cán bộ y tế Nghệ An tăng viện, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19).

Sau 78 ngày thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/10, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ trở về; thực hiện cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian 7 ngày tại thị xã Cửa Lò. Kết quả xét nghiệm, các thành viên trong đoàn không ai nhiễm virus SARS-CoV-2.

GS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An biểu dương những nỗ lực, cố gắng, hy sinh của đoàn công tác trong suốt quá trình tăng viện phòng chống Covid-19. Ảnh Thành Chung

Tại lễ gặp mặt, thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chúc mừng đoàn công tác Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng viện phòng, chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, đánh giá cao. Cũng như các đoàn công tác khác, Đoàn công tác của Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người Thầy thuốc Xứ Nghệ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quà của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đã thông báo đến đoàn công tác về tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nghệ An ở thời điểm hiện nay; những khó khăn, thách thức và nguy cơ của dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn trong tình hình mới. PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị các cán bộ y tế với vai trò là lực lượng tuyến đầu chống dịch cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Công đoàn Ngành y tế Nghệ An trao tặng các phần quà cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung Thời gian tới, Đoàn cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tăng viện Thành phố Hồ Chí Minh trở về cần tiếp tục phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm, năng lực về công tác phòng chống, điều trị Covid-19 để chung tay, góp sức thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh nhà.

Tại lễ gặp mặt, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã trao tặng các phần quà của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, của ngành y tế Nghệ An; Công đoàn Ngành Y tế Nghệ An trao tặng các phần quà của Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho đoàn công tác.