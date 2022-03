Gặp mặt đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MH

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được tổ chức từ ngày 9 - 11/3/2022, tại Hà Nội. Theo kế hoạch Đại hội lần này có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước và khoảng 200 đại biểu khách mời. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ, hoạt động Hội 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, với chủ đề: "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước".

Đồng chí Ngọc Kim Nam tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho các đại biểu. Ảnh: MH

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An có 17 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 vạn hội viên hội phụ nữ trong toàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn. Tại đại hội, các đại biểu của Nghệ An sẽ tham gia vào các trung tâm thảo luận để thảo luận các vấn đề về phụ nữ trong nền kinh tế số, xây dựng hội cơ sở vững mạnh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới…

Đoàn đại biểu của Nghệ An cũng được Trung ương hội chọn để phát biểu tham luận tại trung tâm thảo luận số 1 với chủ đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Trong đại hội lần này, Nghệ An cũng là 1 trong 13 tỉnh, thành có sản phẩm OCOP là thổ cẩm Hoa Tiến được Trung ương hội lựa chọn trưng bày tại đại hội. Trước đó, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp hội phụ nữ tỉnh nhà đã có nhiều phần việc, ý nghĩa thiết thực, tập trung vào các nội dung về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngọc Kim Nam chúc mừng các đại biểu tham dự đại hội, đặc biệt khi đại hội được tổ chức vào dịp ý nghĩa Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chuẩn bị cho Đại hội sắp tới, đồng chí Ngọc Kim Nam cũng mong các đại biểu giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị đầy đủ các nội dung để góp phần cho thành công của đại hội.

Đồng chí Ngọc Kim Nam và đồng chí Võ Thị Minh Sinh tặng quà cho các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng cho rằng: Đoàn đại biểu tỉnh nhà đại diện cho phụ nữ trên quê hương Bác và vì thế việc thể hiện vai trò, vị thế và hình ảnh tại đại hội có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng, trong đại hội lần này với bài tham luận có chủ đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, sẽ tạo được điểm nhấn và ấn tượng tốt đẹp để từ đó sẽ có nhiều đề xuất thiết thực tới phong trào hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, đoàn cần tiếp thu tinh thần của đại hội để sau đại hội này tiếp tục giới thiệu và tuyên truyền tới các cấp hội và các hội viên trong thời gian tới.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam và đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã tặng hoa và nhiều phần quà cho đoàn đại biểu tham dự đại hội.