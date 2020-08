Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Nghệ An

Chiều 21/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cách đây 75 năm, ngày 21/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Nghệ An, hàng vạn quần chúng tự vũ trang bằng gậy gộc, giáo mác, cùng các đội tự vệ thanh niên chiến đấu, công nhân cảm tử, các đơn vị giải phóng quân, đội ngũ chỉnh tề rầm rộ kéo vào thành phố Vinh giành chính quyền. Ngày này sau đó được công nhận là ngày truyền thống của LLVT nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Với truyền thống yêu nước của vùng đất cách mạng, từng được nhiều triều đại xem phên dậu, là “thành đồng ao nóng”, chỉ sau một thời gian ngắn, LLVT Nghệ An đã phát triển mạnh mẽ cả về lực lượng chính quy nòng cốt và các lực lượng khác như: tự vệ chiến đấu, dân quân, du kích từ tỉnh đến huyện, xã nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đã có 1 trung đoàn, 8 đại đội và hơn 8 vạn cán bộ, chiến sỹ thuộc LLVT tỉnh Nghệ An đã bổ sung chi viện cho các mặt trận và góp phần xây dựng nên những Binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đã có 8 cán bộ, chiến sỹ quê hương Nghệ An được tuyên dương Anh hùng LLVTND.

Còn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Nghệ An tự hào đã phối hợp với các đơn vị của Bộ và Quân khu chiến đấu trên địa bàn bắn rơi 553 máy bay (đứng thứ hai miền Bắc); bắn chìm, bắn cháy 36 tàu chiến, tàu biệt kích (đứng thứ tư miền Bắc); tiêu diệt và bắt sống 28 toán biệt kích, gián điệp. Riêng bộ đội địa phương và Dân quân tự vệ đã bắn rơi 112 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 26 tàu biệt kích. Đại đội 50 và Đảo Mắt bắn cháy, bắn chìm 11 tàu chiến địch… Đặc biệt, dân quân xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu là đơn vị đầu tiên trên miền Bắc bắn rơi máy bay hiện đại của Mỹ bằng súng trường đã mở ra phong trào dùng súng bộ binh tiêu diệt máy bay Mỹ trên toàn miền Bắc.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Sau năm 1975, khi chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Biển Đông nổ ra, gần 200.000 thanh niên quê hương Nghệ An lại lên đường chiến đấu để chi viện cho các chiến trường trong nước và nước bạn Lào, Campuchia... Ngoài ra, LLVT tỉnh Nghệ An còn phối hợp với các lực lượng chức năng tấn công, truy quét, trấn áp bọn lưu manh, côn đồ gây rối trị an, ngăn chặn, phá tan các tổ chức âm mưu vượt biên, vượt biển trái phép. Đóng góp hàng triệu ngày công xây dựng các công trình thủy lợi của tỉnh như Vách Bắc, Vực Mấu, cống Hiệp Hòa, đê 42 và nhiều công trình quan trọng khác.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Đông - Chỉnh ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, LLVT tỉnh Nghệ An đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh.

Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa chiến đấu vừa xây dựng, LLVT tỉnh đã được Đảng - Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho LLVT Nghệ Tĩnh trước đây; Ngày 06/11/1978, LLVT Nghệ An đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đến nay, LLVT tỉnh có 158 tập thể cùng 81 cán bộ, chiến sỹ quê hương Nghệ An được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân. Tháng 11/2001, Đội Quy tập liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới”. Hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại./.