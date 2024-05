Gặp mặt truyền thống Lực lượng An ninh chính trị nội bộ tại Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), đoàn công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an các tỉnh Bắc miền Trung và Thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt truyền thống tại Nghệ An.

Trong 3 ngày (3 - 5/5), đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ ở xã Nam Giang, Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn); Quảng trường Hồ Chí Minh và đền thờ Hoàng Đế Quang Trung (TP. Vinh).

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. Ảnh: Huyền Thương

Chương trình gặp mặt truyền thống, giao lưu học tập kinh nghiệm của Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an các tỉnh Bắc miền Trung (gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) và Thành phố Hà Nội được tổ chức thường niên, luân phiên tại các tỉnh, thành nhân kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng (10/5) hàng năm.

Đây là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác thực tiễn và chiến đấu.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ( Nam Đàn). Ảnh: Huyền Thương

Trong những năm qua, Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an các tỉnh Bắc miền Trung và Thành phố Hà Nội đã tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đảm bảo an ninh, an toàn trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội… góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị được các ngành, các cấp lãnh đạo biểu dương, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng các đơn vị về dự gặp mặt truyền thống Lực lượng An ninh chính trị nội bộ tại Nghệ An. Ảnh: Huyền Thương

Tại chương trình gặp mặt, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng và trao quà lưu niệm cho các đơn vị. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.