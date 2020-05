Gặp nhạc sỹ Nghệ An có nhiều ca khúc viết về Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Trước thềm đêm nhạc "Khúc hát sông quê" tại TP. Vinh ngày 10/8, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo đã có những chia sẻ chân thành với Báo Nghệ An về cảm hứng sáng tác và tình yêu dành cho xứ Nghệ quê hương.

(Baonghean.vn) - Cách đây vừa tròn 1 năm, nhạc sỹ An Thuyên đột ngột qua đời, để lại bao tiếc thương cho gia đình và những người yêu nhạc của ông. Và việc ca sỹ Bông Mai (con gái nhạc sỹ An Thuyên) và những người trong gia đình ông phối hợp tổ chức đêm nhạc tại Nghệ An như một sự trở về quê hương của nhạc sỹ. Qua đó tưởng nhớ ông và tri ân quê hương cũng như những người mến mộ.