Kinh tế Gấp rút thi công dự án nâng cấp sân bay Vinh, kịp thời đưa vào hoạt động dịp cao điểm cuối năm

Sau hơn 3 tháng thi công, dự án nâng cấp sân bay Vinh đang được chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung huy động máy móc, phương tiện, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Tất cả đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2025 kịp phục vụ dịp cao điểm đi lại cuối năm.

Tốc lực thi công, đẩy nhanh tiến độ

Clip: Thu Huyền

Những ngày trung tuần tháng 10, trên công trường dự án nâng cấp sân bay Vinh, xe chở vật liệu xây dựng tấp nập vào ra. Công nhân lái máy cẩu, máy xúc chia thành nhiều mũi thi công.

Công nhân tập trung thi công phần nền đường lăn, đường cất hạ cánh với kết cấu bê tông cốt thép. Ảnh: TH

Công trình sân đỗ máy bay đang được cải tạo, mở rộng thêm gần 30.000 m2 để tăng công suất từ 6 lên 9 vị trí đỗ; còn đường cất hạ cánh, đường lăn được bóc hoàn toàn để thi công mới bằng bê tông. Đường băng với chiều rộng 45m do liên danh Tổng Công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC, Công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 và Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam tập trung thi công.

Máy móc phương tiện được huy động tốc lực thi công dự án. Ảnh: TH

Tại gói thầu số 11, Tập đoàn CIENCO 4 đảm nhận làm 500m đường cất hạ cánh và 200m đường lăn W1, W2.

Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Quang Trung - Phó Chỉ huy trưởng công trường, Tập đoàn CIENCO 4, cho biết: Doanh nghiệp đảm nhận thi công 2 gói thầu là sân đậu và đường cất hạ cánh. Hiện nay, CIENCO tập trung nhân lực, thiết bị để kịp tiến độ; với 8 mũi thi công, chúng tôi đã thi công được 80% đường cất hạ cánh gồm đổ bê tông, cấp thoát nước, đường lăn W1, W2. Còn 120m nền đất yếu đã thi công xong phần gia cố cọc xi măng đất.

Đối với vị trí sân đậu, do vướng mặt bằng, mới được bàn giao nên hiện mới thi công được 20%, Hiện đã đổ xong cấp phối, đang huy động thiết bị chuẩn bị đổ bê tông. “Theo thiết kế, 3 sân đỗ máy bay đều phải xử lý nền đất yếu bằng khoan đóng cọc xi măng đất. Hiện đã có 2 dàn khoan xi măng đất, chúng tôi sẽ huy động thêm 1 dàn nữa, kết hợp tăng ca, tăng kíp để phấn đấu một tháng nữa xong mặt bằng sân đỗ”, kỹ sư Trung cho biết.

Thi công sân đậu cất hạ cánh. Ảnh: TH

Kỹ sư Nguyễn Minh Việt - cán bộ ban điều hành dự án, cho biết thêm: Đến thời điểm này, 6 nhà thầu trong dự án đều đạt tiến độ đề ra. Trong đó, hạng mục đường cất hạ cánh đã thi công 2km bê tông 2 lớp, tương đương 80%. Phần còn lại đoạn ngắn đất yếu, các đơn vị đang tập trung gia cố. Đối với sân đỗ, ngay khi được bàn giao mặt bằng, chúng tôi chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị sẵn các dây chuyền khoan làm cọc xi măng đất, để đuổi kịp tiến độ các hạng mục khác. Tuy nhiên, lo lắng lớn nhất vẫn là thời tiết.

Khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp gáp, trong khi đó, giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, cơn bão số 5 và số 10 vừa qua gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ thi công. Tuy nhiên, để kịp đưa công trình trở lại hoạt động, những công đoạn làm được vẫn tranh thủ làm ngày làm đêm, ngay cả trời mưa.

Nâng năng lực phục vụ hành khách

Ngày 19/2/2025, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ký ban hành Quyết định số 201/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cảng Hàng không Quốc tế Vinh là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2050, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E, công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm.

Tư vấn giám sát chỉ đạo tại công trường. Ảnh: TH

Ngày 1/7/2025, Cảng Hàng không quốc tế Vinh chính thức tạm dừng khai thác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp. Các hạng mục gồm: Cải tạo nâng cấp nhà ga hành khách, cải tạo nâng cấp sân đỗ tàu bay và hệ thống đường cất hạ cánh. Dự án có vốn gần 1.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Hiện nay có 4 nhà thầu gồm: Liên danh Nhà thầu ACC – CIENCO 4 – Trường Sơn – Vinadic tham gia thi công Dự án “Sửa chữa đường CHC, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Vinh” và có 2 nhà thầu là Liên danh nhà thầu ACC- CIENCO 4 tham gia thi công Dự án “Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Vinh”. Tất cả đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước ngày 30/12.

80% đường cất hạ cánh gồm đổ bê tông, cấp thoát nước, đường lăn W1, W2 đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: TH

Đối với hạng mục nâng cấp nhà ga, hiện 2 nhà thầu là Liên danh Công ty xây dựng Nghệ An – Công ty Việt Toàn Cầu đang tập trung làm tường kính, vách ngăn. Nhà ga Quốc Nội đã được lấp năm ô thông tầng và di dời vách kính phía trước để mở rộng gần 1.200m2; bổ sung trang thiết bị dây chuyền công nghệ để tăng chất lượng phục vụ hành khách.

Ông Phạm Anh Đức - Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết: Hiện tại, chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 3 ca 4 kíp, cố gắng hoàn thành trước ngày 30/12 để đưa sân bay khai thác trở lại, kịp thời phục vụ người dân đi lại trong dịp cao điểm cuối năm. Khi dự án hoàn thành, Cảng hàng không Quốc tế Vinh sẽ tạo ra diện mạo mới, nâng cao an toàn khai thác bay, đáp ứng năng lực phục vụ hành khách, đặc biệt là trong các dịp cao điểm.

Nhà ga quốc tế Vinh. Ảnh: PV