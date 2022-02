Gặp tai nạn khi rủ nhau đi cướp, nghi can bỏ mặc đồng bọn tử vong trên đường

Ba nghi can điều khiển xe máy giật túi xách của một đôi nam nữ rồi tăng ga bỏ chạy. Do không làm chủ được tốc độ, một nghi can té xe tử vong trên đường. Thấy bạn bị nạn, 2 nghi can quay lại lấy xe máy bỏ đi, để mặc bạn tử vong trên đường…