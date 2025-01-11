Garmex Sài Gòn trụ lại nhờ cho thuê sân Pickleball Pickleball giữ dòng tiền cho Garmex Sài Gòn: từ 2/2024, hơn 3.000 m² nhà xưởng được chuyển thành sân, mang về hơn 63% trong 452 triệu đồng doanh thu quý III/2024.

Âm thanh “cốc cốc” của vợt và bóng Pickleball vang lên trong khu nhà xưởng trống của Garmex Sài Gòn – nơi từng có hàng nghìn công nhân và tiếng máy may rền rĩ. Từ tháng 2/2024, hơn 3.000 m² đã được chuyển đổi thành sân Pickleball theo hợp đồng cho thuê với Công ty cổ phần Vinaprint, mang lại dòng tiền sống còn cho doanh nghiệp sau nhiều quý thua lỗ.

Pickleball trở thành “phao cứu sinh” giúp Garmex Sài Gòn có nguồn thu giữa thời kỳ thua lỗ

Dòng tiền từ Pickleball: con số nói lên tất cả

Báo cáo quý III/2024 cho thấy doanh thu hằng ngày của Garmex Sài Gòn chưa đến 5 triệu đồng, trong đó hơn 3 triệu đồng đến từ cho thuê sân Pickleball. Tổng doanh thu quý đạt hơn 452 triệu đồng, với hơn 63% đến từ hợp đồng thuê mặt bằng thể thao. Những khoản thu này không lớn, nhưng đủ giữ doanh nghiệp vận hành trong giai đoạn gần như “đóng băng” sản xuất.

Diện tích chuyển đổi: hơn 3.000 m² nhà xưởng (từ 2/2024).

Doanh thu hằng ngày: chưa đến 5 triệu đồng; trong đó hơn 3 triệu đồng từ Pickleball.

Tổng doanh thu quý III/2024: hơn 452 triệu đồng; trên 63% từ cho thuê sân.

Chỉ tiêu (quý III/2024) Số liệu Tổng doanh thu Hơn 452 triệu đồng Tỷ trọng thuê sân thể thao Hơn 63% Doanh thu tài chính Hơn 1 tỷ đồng Tiền gửi ngân hàng Gần 72 tỷ đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp Hơn 7 tỷ đồng/quý Lỗ quý III/2024 Gần 6,5 tỷ đồng Lỗ lũy kế Gần 125 tỷ đồng

Từ “ông lớn” dệt may đến 29 nhân viên

Garmex Sài Gòn thành lập năm 1976, từng sở hữu 5 nhà máy tại TP.HCM và Quảng Nam với hơn 4.000 công nhân. Giai đoạn 2012-2021, doanh thu đạt mức nghìn tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm xuất khẩu dệt may hàng đầu. Nhưng từ cuối 2022, biến động chuỗi cung ứng toàn cầu cùng việc đối tác lớn Gilimex bị Amazon Robotics LLC cắt giảm sản lượng kéo Garmex vào khủng hoảng. Đến 5/2023, công ty tạm ngừng sản xuất và cho hàng nghìn lao động nghỉ việc. Cuối quý III/2024, Garmex chỉ còn 29 nhân viên.

Về thị trường vốn, cổ phiếu GMC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ cuối 2023, chuyển sang UPCoM và vẫn bị hạn chế giao dịch. Từ mức giá hơn 28.000 đồng/cổ phiếu năm 2021, GMC hiện chỉ còn quanh 5.000 đồng.

Garmex Sài Gòn đã trải qua 6 quý thua lỗ liên tiếp và hiện vẫn chưa có bất kỳ đơn hàng mới nào

Chiến thuật sinh tồn: thuê sân, đa ngành, tận dụng lãi tiền gửi

Bên cạnh Pickleball, Garmex mở rộng sang dược phẩm, dụng cụ y tế và một số dịch vụ khác, chiếm khoảng 35% doanh thu quý III/2024. Công ty cũng duy trì gần 72 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, mang lại hơn 1 tỷ đồng doanh thu tài chính từ lãi suất và chênh lệch tỷ giá. Dù vậy, khoản lãi này không đủ bù chi phí quản lý hơn 7 tỷ đồng mỗi quý, khiến Garmex tiếp tục lỗ gần 6,5 tỷ đồng trong quý III/2024 – quý thua lỗ thứ sáu liên tiếp.

Bài toán chi phí cố định và sức ép dòng tiền

Cân bằng dòng tiền ngắn hạn bằng thuê sân thể thao và lãi tiền gửi giúp Garmex “thở”, nhưng sức nặng chi phí cố định vẫn là nút thắt. Không có đơn hàng mới, biên lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi chưa thể phục hồi.

Pickleball như một xu hướng

Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn – đang thành xu hướng tại Việt Nam nhờ chi phí đầu tư thấp, dễ tiếp cận và phù hợp nhiều độ tuổi. Việc tận dụng xu hướng này đã giúp Garmex duy trì vận hành trong bối cảnh sản xuất đình trệ.

Con đường hồi sinh: chờ nguồn thu mới

Ban lãnh đạo kỳ vọng dự án nhà ở Phú Mỹ có thể mang lại nguồn thu mới để cải thiện tài chính. Nhưng để đứng vững, doanh nghiệp cần chiến lược dài hạn hơn thay vì phụ thuộc vào vài sân thể thao và lãi tiền gửi.