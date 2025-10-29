Garnacho ghi bàn đầu cho Chelsea và tranh cãi thái độ Tiền đạo 21 tuổi mở tỷ số trước Sunderland nhưng bị chỉ trích vì hờn dỗi khi rời sân sớm; HLV Enzo Maresca bảo vệ, nói Chelsea đang quản lý thể trạng của anh.

Khoảnh khắc Alejandro Garnacho mở tỷ số trước Sunderland lẽ ra phải là khởi đầu mơ ước ở Chelsea. Nhưng chỉ vài chục phút sau, khi bị rút ra đầu hiệp hai, ánh mắt hờn dỗi của anh đã kéo theo một làn sóng tranh cãi: từ chỉ trích gay gắt trên sóng talkSPORT đến sự bảo vệ công khai của HLV Enzo Maresca.

Garnacho vẫn chịu nhiều áp lực từ Chelsea.

Khoảnh khắc và cơn bão dư luận

Bàn thắng đầu tiên cho Chelsea trước Sunderland đánh dấu cột mốc cá nhân quan trọng cho Garnacho. Tuy nhiên, phản ứng của anh khi bị thay ra ngay đầu hiệp hai lập tức trở thành tâm điểm. Chuyên gia Andy Jacobs (talkSPORT) lên án: "Cậu ta là một phần tử không tốt, phải không? Cái cách cậu ta hờn dỗi khi bị thay ra thật thảm hại." Theo Jacobs, với tư cách tân binh, Garnacho cần rời sân nhanh chóng thay vì bộc lộ thái độ tiêu cực, đặc biệt khi màn trình diễn sau bàn thắng không nổi bật.

Những nhận xét ấy thổi bùng câu hỏi về tính chuyên nghiệp và độ trưởng thành của cầu thủ 21 tuổi ngay trong tuần anh vừa ghi dấu ấn đầu tiên tại Stamford Bridge.

Góc nhìn từ băng ghế: Maresca bảo vệ và quản lý thể trạng

Đối lập với dòng chỉ trích, Enzo Maresca tỏ ra điềm tĩnh và bảo vệ học trò. Trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves, ông khẳng định "hài lòng với cách Garnacho đang thi đấu" và cho biết Chelsea đang quản lý thể chất của cầu thủ này cẩn trọng, bởi anh đến từ Manchester United khi "chưa đạt 100%" thể trạng. Thông điệp này vừa trấn an, vừa cho thấy kế hoạch sử dụng tân binh trị giá 40 triệu bảng được tính toán theo lộ trình, thay vì đòi hỏi bùng nổ tức thì.

Vì sao rời Man United: câu chuyện từ chính Garnacho

Bức tranh về áp lực và kỳ vọng chỉ rõ nét khi nhìn lại ngã rẽ rời Old Trafford. Chia sẻ với Sports Illustrated, Garnacho gọi mùa cuối ở Man United là giai đoạn "khó khăn" dưới thời HLV mới Ruben Amorim. Anh bị thất vọng về "phong độ và cách hành xử ngoài sân cỏ", rồi rơi vào "biệt đội bị ruồng bỏ". Trong bối cảnh đó, Chelsea trở thành lối thoát với lời mời gọi cụ thể.

Quyết định đầu quân cho The Blues không chỉ đến từ đãi ngộ. Một cuộc gọi video với Maresca – nơi ông giải thích cặn kẽ về triết lý và phong cách chơi của đội – đóng vai trò then chốt. Bên cạnh đó, Enzo Fernandez là cầu nối quan trọng: "Anh ấy nhắn tin cho tôi mỗi tuần," Garnacho kể, cho thấy sự hậu thuẫn từ phòng thay đồ ngay trước khi đặt chân tới London.

Chân sút người Argentina phải chứng tỏ bản thân hơn nữa ở The Blues.

Thách thức tại Stamford Bridge: cạnh tranh và tiêu chuẩn

Bàn thắng vào lưới Sunderland là cột mốc, nhưng tính cạnh tranh ở Chelsea không hề dễ thở. Garnacho cần đua suất đá chính với Pedro Neto, Estevao Willian và Jamie Gittens. Trong môi trường đó, mọi cử chỉ – kể cả một thoáng bực tức khi bị thay ra – đều bị soi xét. Nếu coi phản ứng ấy là biểu hiện của khát khao, thì bài kiểm tra tiếp theo là biến năng lượng đó thành ảnh hưởng ổn định trên sân.

Chỉ dấu tích cực

Cú mở tỷ số trước Sunderland cho thấy khả năng tạo khác biệt sớm trong trận.

Sự bảo vệ công khai từ Maresca và lộ trình quản lý thể trạng giúp giảm áp lực tức thời.

Liên kết phòng thay đồ: Enzo Fernandez đóng vai trò hỗ trợ xuyên suốt quá trình gia nhập.

Rủi ro cần kiểm soát

Thái độ khi rời sân dễ tạo câu chuyện ngoài chuyên môn, nhất là với một tân binh tuổi 21.

Thể trạng "chưa 100%" buộc khối lượng thi đấu phải được điều chỉnh, ảnh hưởng nhịp phát triển.

Ý nghĩa trước mắt

Ở cấp độ đội bóng, Chelsea có lý do để kiên nhẫn: một bàn thắng sớm là tín hiệu tốt, còn quản lý tải vận động là yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ đà tiến bộ. Với cá nhân Garnacho, áp lực trở thành chất xúc tác: mỗi phút thi đấu là cơ hội để chứng minh giá trị, đáp lại niềm tin của HLV và phủ nhận các hoài nghi đang bủa vây.

Hành trình ở Stamford Bridge mới chỉ bắt đầu. Bàn thắng vào lưới Sunderland là lời chào; phần còn lại sẽ do cách Garnacho biến tranh cãi thành động lực và biến sự bảo vệ của ban huấn luyện thành phong độ ổn định trên sân.