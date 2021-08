Gặt lúa đêm ở các vùng cách ly của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để tránh nắng nóng, hiện nay nông dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tranh thủ ra đồng gặt đêm; cùng với đó là hàng chục chiếc máy gặt "khủng" cũng được huy động trong đêm nhằm đẩy nhanh mùa vụ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.1 độ.