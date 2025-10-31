Geely Xingyuan/EX2: Đánh giá kỹ thuật sau vụ cháy Geely Xingyuan cháy ở Tô Châu 23/10, chưa rõ nguyên nhân, không thương vong. Xe dùng pin LFP Aegis Short Blade, công suất 58–85 kW, tầm 310–410 km.

Geely Xingyuan, mẫu hatchback điện bán chạy nhất Trung Quốc, ghi nhận một vụ cháy tại một khu công nghiệp ở Tô Châu của tỉnh Giang Tô ngày 23/10, theo Hongxing News. Nhân chứng cho biết xe bốc cháy đột ngột, kèm nhiều tiếng nổ như pháo hoa; ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhưng không gây thương vong. Nguyên nhân đang được điều tra.

Vụ việc: Cháy đột ngột, nghe tiếng nổ, không thương vong; đang điều tra nguyên nhân.

Pin: Aegis (ShenDun) Short Blade LFP, được ghi nhận về độ an toàn.

Gợi ý ban đầu: Video cho thấy lửa chủ yếu ở phần trên thân xe; một blogger gợi ý khả năng cháy cabin.

Thông số chính: 58–85 kW, pin 30,12–40,16 kWh, tầm 310–410 km.

Giá: 68.800–98.800 nhân dân tệ (9.690–13.920 USD); doanh số 343.351 xe (1–9/2025).

Góc nhìn kỹ thuật từ sự cố: dữ kiện và điều chưa rõ

Báo cáo và video ngắn cho thấy ngọn lửa tập trung ở phần trên thân xe. Điều này dẫn tới khả năng vụ cháy khởi phát trong cabin, theo nhận định của blogger xe hơi Trung Quốc Dianche Xiaopi. Người này nhấn mạnh tĩnh điện nội thất đang là vấn đề đáng lưu ý và khuyến cáo người dùng kiểm tra vật dụng dễ cháy còn sót trong xe trước khi rời đi. Dù vậy, đây mới là góc nhìn ban đầu; kết luận chính thức vẫn chờ kết quả điều tra.

Xingyuan sử dụng ắc quy Aegis (ShenDun) Short Blade LFP, dòng pin LFP vốn nổi tiếng về độ an toàn. Thông tin về vụ cháy hiện chưa chỉ ra lỗi từ hệ thống pin. Những dữ kiện hiện có không đủ để suy luận nguyên nhân, và việc quy trách nhiệm cho bất kỳ hệ thống nào khi chưa có kết quả giám định là thiếu cơ sở.

Thiết kế và bố trí: kích thước nhỏ gọn, tính thực dụng rõ ràng

Xingyuan là hatchback điện nhỏ gọn ra mắt năm 2024. Kích thước 4.135/1.805/1.570 mm, trục cơ sở 2.650 mm hướng tới tối ưu không gian trong khuôn khổ đô thị. Khoang chứa đồ gồm cốp sau 375 lít và cốp trước 70 lít, giúp linh hoạt trong sử dụng hàng ngày.

Cabin và giao diện số: màn hình 14,6 inch, táp-lô kỹ thuật số 8,8 inch

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 14,6 inch, đi kèm bảng đồng hồ LCD 8,8 inch. Cấu hình này cho phép tập trung các chức năng điều khiển và hiển thị thông tin theo hướng số hóa, giảm số nút cơ học và tăng khả năng cập nhật giao diện.

Vận hành và phạm vi hoạt động: hai cấu hình công suất

Geely cung cấp Xingyuan với hai mức công suất:

Bản cơ sở: động cơ điện 58 kW (78 mã lực), pin LFP 30,12 kWh, phạm vi 310 km.

Bản mạnh hơn: động cơ điện 85 kW (114 mã lực), pin 40,16 kWh, phạm vi 410 km.

Nhìn từ thông số, sự khác biệt không chỉ ở công suất mà còn ở dung lượng pin, trực tiếp ảnh hưởng tầm hoạt động. Với cấu hình này, người dùng có thể cân nhắc theo thói quen sử dụng: quãng đường đi lại mỗi ngày, nhu cầu sạc và mức ưu tiên về chi phí.

An toàn và khuyến nghị sử dụng: bám sát dữ kiện

Vụ cháy ngày 23/10 không gây thương vong và nguyên nhân đang được xác minh. Trong lúc chờ kết luận, góc nhìn của Dianche Xiaopi về nguy cơ tĩnh điện và vật dễ cháy trong cabin là đáng lưu ý ở khía cạnh sử dụng thực tế. Tuy nhiên, đây không phải kết luận nguyên nhân cho mọi trường hợp và không thay thế điều tra kỹ thuật. Pin LFP Aegis (ShenDun) Short Blade trên Xingyuan được ghi nhận về độ an toàn, vì vậy việc xác định nguồn cháy cần chờ cơ quan chức năng.

Giá bán, doanh số và thị trường: đà tăng trưởng và kế hoạch toàn cầu

Giá Xingyuan dao động 68.800–98.800 nhân dân tệ (9.690–13.920 USD). Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, mẫu xe đạt 343.351 xe, trở thành mẫu bán chạy nhất tại Trung Quốc. Năm nay, Xingyuan sẽ được bán ra thị trường nước ngoài với tên gọi Geely EX2, thuộc dòng EX của thương hiệu, bên cạnh EX5 EV (BEV) và EX5 EM-i (PHEV).

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước (Dài/Rộng/Cao) 4.135/1.805/1.570 mm Chiều dài cơ sở 2.650 mm Cốp sau/Cốp trước 375 lít / 70 lít Màn hình trung tâm Cảm ứng 14,6 inch Đồng hồ táp-lô LCD 8,8 inch Động cơ – bản cơ sở 58 kW (78 mã lực) Pin – bản cơ sở LFP 30,12 kWh Phạm vi – bản cơ sở 310 km Động cơ – bản mạnh hơn 85 kW (114 mã lực) Pin – bản mạnh hơn 40,16 kWh Phạm vi – bản mạnh hơn 410 km Công nghệ pin Aegis (ShenDun) Short Blade LFP Giá bán 68.800–98.800 nhân dân tệ (9.690–13.920 USD) Kế hoạch toàn cầu Bán với tên Geely EX2

Kết luận nhanh

Sự cố ngày 23/10 làm nổi bật nhu cầu xác minh nguyên nhân cháy một cách độc lập, nhất là khi Xingyuan dùng pin LFP Aegis (ShenDun) Short Blade được ghi nhận về độ an toàn và video cho thấy đám cháy tập trung ở phần trên thân xe. Ở góc độ sản phẩm, Xingyuan/EX2 vẫn nổi bật nhờ cấu hình pin – công suất hợp lý cho phạm vi 310–410 km, không gian linh hoạt với hai khoang chứa đồ và giao diện số hóa với màn hình 14,6 inch cùng táp-lô LCD 8,8 inch. Doanh số 343.351 xe trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy sức hút thị trường, trong khi kế hoạch quốc tế hóa dưới tên EX2 mở rộng phạm vi tiếp cận. Mọi đánh giá về an toàn liên quan vụ cháy cần chờ kết quả điều tra chính thức.