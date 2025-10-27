General Motors loại bỏ CarPlay và Android Auto trên xe mới GM xác nhận dừng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên các mẫu xe sắp ra mắt, thay bằng nền tảng Android Automotive tích hợp sâu. Xe đang lưu hành vẫn giữ nguyên tính năng hiện có.

General Motors xác nhận kế hoạch chấm dứt hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên toàn bộ các mẫu xe ra mắt trong thời gian tới, sau khi đã loại bỏ hai hệ này khỏi nhóm ôtô điện từ năm 2023. Theo InsideEVs, hiện một số mẫu ôtô điện hiếm hoi tại Mỹ như Cadillac Lyriq và GMC Hummer EV vẫn còn hỗ trợ kết nối, trong khi các xe xăng của GM vẫn duy trì CarPlay/Android Auto ở thời điểm hiện tại.

CEO Mary Barra cho biết GM chuyển trọng tâm sang hệ thống thông tin giải trí tích hợp sâu, nhằm giảm việc chuyển đổi qua lại giữa giao diện điện thoại và giao diện gốc của xe – vốn bị đánh giá là không liền mạch và có thể gây xao nhãng. Hãng hướng đến kiến trúc tính toán tập trung và xe “định nghĩa bởi phần mềm”.

Kiến trúc giao diện mới dựa trên Android Automotive

Các mẫu xe GM mới sẽ dùng hệ thống thông tin giải trí phát triển trên nền tảng Android Automotive, cho phép chạy ứng dụng Android gốc. Điều này giúp nhà sản xuất kiểm soát sâu hơn luồng dữ liệu, tối ưu tích hợp với phần cứng và dịch vụ trên xe.

Tuy nhiên, người dùng cần đăng nhập riêng cho từng ứng dụng. Sterling Anderson – Giám đốc mảng Sản phẩm của GM – cho biết hãng đang nghiên cứu cách đơn giản hóa quy trình đăng nhập, nhưng chưa công bố chi tiết. Danh sách ứng dụng tương thích được khẳng định sẽ mở rộng theo thời gian.

Lý do loại bỏ CarPlay và Android Auto theo GM

Mary Barra cho rằng việc chuyển đổi qua lại giữa giao diện CarPlay/Android Auto và giao diện gốc của xe là “rất khó khăn” và “không hề liền mạch”. Trong một số trường hợp, thao tác này có thể gây mất tập trung. Do đó, khi ôtô điện của GM đã đạt mức phát triển cần thiết, hãng mở rộng thay đổi tương tự sang các mẫu xe xăng sắp ra mắt.

Apple CarPlay va Android Auto anh 1

Trải nghiệm người dùng: liền mạch hay hệ sinh thái ứng dụng?

Cách tiếp cận mới giảm phụ thuộc vào điện thoại, đổi lại là kho ứng dụng trên xe cần đủ phong phú. Với người dùng iPhone, một số ứng dụng quen thuộc có thể chưa xuất hiện trên nền tảng của Google; GM cam kết mở rộng danh sách theo thời gian. Nút thắt hiện tại là quy trình đăng nhập từng ứng dụng, đang được hãng tìm cách tối ưu.

Ở các thị trường ngoài Mỹ, ôtô điện của GM vẫn duy trì CarPlay/Android Auto. Điều này cho thấy nhà sản xuất điều chỉnh theo từng thị trường và giai đoạn phát triển sản phẩm, thay vì triển khai đồng loạt ngay lập tức.

Apple CarPlay va Android Auto anh 2

Bảng tóm tắt lộ trình hỗ trợ

Nhóm xe/Thị trường Tình trạng hỗ trợ Ghi chú Ôtô điện GM tại Mỹ Một số mẫu vẫn hỗ trợ Cadillac Lyriq, GMC Hummer EV đang có CarPlay/Android Auto Ôtô điện GM ngoài Mỹ Tiếp tục hỗ trợ Vẫn có CarPlay và Android Auto Xe xăng GM hiện tại Đang hỗ trợ Hai kết nối sẽ còn trên xe xăng trong tương lai gần Xe GM sắp ra mắt Không hỗ trợ Chuyển sang Android Automotive tích hợp sâu Xe đang lưu hành Không thay đổi Nếu đang có CarPlay/Android Auto, tính năng sẽ được duy trì

Tác động tới người dùng hiện hữu và khách hàng mới

Người phát ngôn GM khẳng định các dòng xe hiện hữu không bị thay đổi tính năng. Nếu xe của bạn đang hỗ trợ CarPlay hoặc Android Auto, hai kết nối này sẽ tiếp tục hoạt động. Với khách hàng mua xe xăng trong tương lai gần, CarPlay/Android Auto vẫn có sẵn; còn với những mẫu mới chuẩn bị ra mắt, người dùng sẽ chuyển sang sử dụng hệ thống dựa trên Android Automotive.

Với nhóm khách hàng gắn bó hệ sinh thái iPhone, hạn chế về ứng dụng gốc có thể là điểm cần cân nhắc. GM cho biết danh mục ứng dụng sẽ được bổ sung theo thời gian, đồng thời nghiên cứu đơn giản hóa việc đăng nhập để giảm ma sát khi sử dụng.

Định vị chiến lược và bối cảnh ngành

Việc loại bỏ CarPlay/Android Auto gắn với lộ trình nền tảng tính toán tập trung và xu hướng xe định nghĩa bởi phần mềm. Cách tiếp cận này giúp nhà sản xuất kiểm soát trải nghiệm từ đầu đến cuối, đồng bộ cập nhật và tối ưu hiệu năng hệ thống. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, người dùng có thể phải làm quen với hệ sinh thái ứng dụng đang mở rộng.

Kết luận

Điểm mạnh: Tích hợp sâu, hứa hẹn trải nghiệm liền mạch hơn và phù hợp định hướng xe định nghĩa bởi phần mềm; cam kết mở rộng ứng dụng theo thời gian.

Hạn chế: Thiếu CarPlay/Android Auto trên xe mới; quy trình đăng nhập từng ứng dụng; khả năng thiếu một số ứng dụng ưa thích của người dùng iPhone trong giai đoạn đầu.

Khuyến nghị: Khách hàng đang dùng xe GM có CarPlay/Android Auto có thể yên tâm tiếp tục; người mua xe GM mới nên kiểm tra kỹ danh mục ứng dụng và quy trình đăng nhập để đánh giá sự phù hợp nhu cầu.

Thông tin theo InsideEVs và trao đổi của lãnh đạo GM gồm CEO Mary Barra và Giám đốc Sản phẩm Sterling Anderson.