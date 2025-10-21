Genesis X Gran Equator concept mở đường đối đầu G-Class Genesis X Gran Equator hé lộ SUV off-road đầu bảng: nền tảng RWD/AWD, động cơ xăng/hybrid 409 mã lực; giá có thể vượt 100.000 USD để đối đầu G‑Class.

Genesis đang chuẩn bị bước vào một sân chơi mới: SUV off-road hạng sang. Tín hiệu rõ ràng nhất là concept X Gran Equator ra mắt đầu năm, không chỉ để phô diễn ý tưởng mà còn như bản nháp cho một mẫu xe thương mại tiềm năng.

Chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Group, ông José Muñoz, từng nói thương hiệu sẽ “vượt ra ngoài danh mục hiện tại để tạo ra những mẫu xe đầu bảng mới, ví dụ như một chiếc off-roader mang tinh thần phiêu lưu giống X Gran Equator”. Tuyên bố này củng cố nhận định rằng Genesis đang nhắm trực diện vào những biểu tượng như Mercedes‑Benz G‑Class và Land Rover Defender.

Genesis X Gran Equator concept với dáng SUV hộp vuông, nắp capo phẳng và dải đèn chữ ký bao quanh.

Định hình off-roader hạng sang kiểu Hàn

X Gran Equator xuất hiện như một tuyên ngôn: Genesis sẽ mở rộng ra khỏi vùng an toàn sedan và SUV đô thị để đặt chân vào địa hình. Dù tên gọi “X Gran Equator” không theo quy ước hiện tại của hãng, nhiều dự đoán cho rằng nếu thương mại hóa, xe có thể mang tiền tố “GV” để đồng nhất với GV60, GV70, GV80. Cái tên kiểu “GVX” cũng được nhắc đến để nhấn mạnh tinh thần phiêu lưu và định vị cao cấp.

Điểm đáng chú ý là Genesis không che giấu tham vọng cạnh tranh ở đỉnh phân khúc. Điều đó đồng nghĩa sản phẩm hoàn thiện (nếu ra mắt) phải đáp ứng đồng thời hai yêu cầu khó: năng lực off-road thực thụ và trải nghiệm hạng sang.

Ngôn ngữ thiết kế Two-Line biến tấu cho địa hình

Concept mang phong cách hình khối rõ rệt: đầu xe vuông vức, nắp capo phẳng, các bề mặt căng và liền lạc. Dải đèn chữ ký của Genesis xuất hiện bao quanh đầu và đuôi, tạo nhận diện ban đêm mạnh mẽ. Những chi tiết này nhiều khả năng sẽ được giữ lại trên bản thương mại, bởi các sản phẩm gần đây của Genesis thường chuyển dịch từ concept sang sản xuất với ít thay đổi ở phần nhận diện.

Dưới gầm, bề mặt kín và việc không xuất hiện ống xả khiến chiếc xe trông giống một mẫu điện. Tuy nhiên, xét xu hướng thị trường SUV địa hình cao cấp hiện tại và thách thức về phạm vi hoạt động/off-road của xe điện, nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng bản thương mại dùng động cơ đốt trong hoặc hybrid.

Đèn chữ ký bao quanh là điểm nhấn thị giác quen thuộc của Genesis, được thể hiện đậm nét trên X Gran Equator.

Cabin concept: sang trọng trước, thực dụng sau

Bên trong, X Gran Equator ưu tiên chất sang: bố cục tối giản, tông màu trang nhã, các núm xoay cơ học và bố trí 4 ghế riêng biệt. Đây là lựa chọn phục vụ trải nghiệm cao cấp nhiều hơn là tính thực dụng.

Nếu tiến tới sản xuất, khoang lái dự kiến sẽ bổ sung thêm màn hình và công nghệ kết nối hiện đại, nhưng vẫn giữ tinh thần sang trọng. Cấu hình ghế có thể chuyển sang 5 chỗ để phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng yêu thích off-road.

Các mặt phẳng và đường gân sắc nét giúp tạo thần thái chắc khỏe, phân biệt với kiểu cổ điển của G‑Class hay chất thực dụng của Defender.

Nền tảng và hiệu năng: từ RWD tới AWD

Genesis chưa công bố nền tảng kỹ thuật dành riêng cho X Gran Equator. Dù vậy, hãng đang sở hữu cấu hình dẫn động cầu sau (RWD) cho G80/GV80, có khả năng chuyển thành dẫn động bốn bánh (AWD) – một tiền đề hợp lý cho một mẫu off-roader hạng sang.

Sự linh hoạt của kiến trúc này cho phép nhiều lựa chọn động cơ xăng hoặc hybrid. Các thông số được nêu ra từ dải sản phẩm hiện hữu của Genesis gồm: động cơ tăng áp 2,5L khoảng 300 mã lực; V6 tăng áp kép 3,5L công suất 375 mã lực; và hệ truyền động hybrid V6 công suất 409 mã lực (tương tự GV90). Việc lựa chọn máy xăng hoặc hybrid phù hợp với thực tế tiêu dùng trong phân khúc này, nơi những mẫu thuần điện như Mercedes‑Benz G 580 EQ đang gặp khó về doanh số.

Tùy chọn hệ truyền động (dự kiến) Cấu hình Công suất Xăng tăng áp 2,5L RWD/AWD khoảng 300 mã lực V6 tăng áp kép 3,5L RWD/AWD 375 mã lực Hybrid V6 AWD 409 mã lực

Ở góc độ trải nghiệm, một mẫu off-roader hạng sang của Genesis sẽ cần hệ truyền động AWD tinh chỉnh, các chế độ lái địa hình và khả năng phân bổ lực kéo chính xác. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hãng chưa công bố chi tiết kỹ thuật vận hành; mọi đánh giá về khả năng leo dốc, lội nước hay độ bền hệ thống treo đều vẫn là ẩn số.

An toàn và công nghệ: còn là ẩn số

Genesis chưa chia sẻ cụ thể về gói an toàn chủ động hay hỗ trợ lái cho mẫu xe này. Nếu thương mại hóa, bộ công nghệ dự kiến sẽ tương xứng với tiêu chuẩn phân khúc – nơi các đối thủ đều trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Xếp hạng an toàn độc lập (NCAP) cũng chưa thể bàn tới ở giai đoạn concept.

Giá bán và định vị: kẹp giữa Defender và G‑Class

Ở chiều giá trị, chiếc SUV off-road mới nhiều khả năng sẽ được định vị “halo” – sản phẩm biểu tượng, đóng vai trò nâng tầm thương hiệu. Genesis GV80 hiện có giá khởi điểm khoảng 60.000 USD, còn GV90 dự đoán cao hơn. Với một off-roader đầu bảng, mức giá có thể vượt 100.000 USD, tiệm cận G‑Class (từ khoảng 150.000 USD) và cao hơn đáng kể so với Defender (từ khoảng 65.000 USD). Đây là khoảng định vị hợp lý để Genesis vừa khẳng định chất sang, vừa tránh đối đầu trực diện về giá với biểu tượng của Mercedes‑Benz.

Không chỉ Genesis, các đối thủ Đức như BMW và Audi cũng đã phát tín hiệu tham gia sân chơi off-road hạng sang. Điều này dự báo phân khúc sẽ sôi động hơn trong vài năm tới, đồng thời đặt áp lực buộc mọi tân binh phải thực sự thuyết phục về năng lực địa hình và trải nghiệm cao cấp.

Bề mặt gầm kín và không có ống xả tạo diện mạo giống một mẫu xe điện, dù bản thương mại được kỳ vọng dùng xăng hoặc hybrid.

Kết luận: tham vọng lớn, nhiều câu hỏi chờ lời đáp

X Gran Equator cho thấy Genesis nghiêm túc với ý tưởng về một off-roader hạng sang. Thiết kế giàu nhận diện, hướng đi kỹ thuật linh hoạt (RWD/AWD, xăng/hybrid) và tuyên bố định vị cao cho thấy một kế hoạch bài bản.

Dẫu vậy, mẫu xe thương mại – nếu xuất hiện – vẫn còn nhiều dấu hỏi: nền tảng khung gầm và hệ thống truyền động tối ưu cho địa hình sẽ được Genesis giải quyết ra sao; cân bằng giữa sang trọng và thực dụng thế nào; và mức giá cụ thể sẽ đặt ở đâu so với G‑Class và Defender.

Ưu điểm dự kiến: nhận diện mạnh, nội thất cao cấp, dải hệ truyền động khả thi, tham vọng định vị rõ ràng. Hạn chế tiềm ẩn: chưa có thông số vận hành off-road cụ thể, rủi ro nếu đi theo hướng thuần điện, và thách thức cạnh tranh trực tiếp với các biểu tượng lâu đời. Những câu hỏi đó sẽ chỉ được trả lời khi Genesis công bố phiên bản sản xuất – điều mà người dùng yêu thích SUV địa hình đang chờ đợi.