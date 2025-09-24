Genesis X Gran Equator: SUV địa hình thách thức Mercedes G-Class Genesis cân nhắc SUV địa hình hạng sang dựa trên ý tưởng X Gran Equator, nổi bật với vành beadlock 24 inch, gầm cao, ray nóc và 4 cửa sổ trời riêng; nhiều khả năng không thuần điện, dùng V-6 3,5 lít hoặc hybrid. Thời điểm ra mắt: chưa rõ.

Tại sự kiện “Investor Day 2025” ở New York (Mỹ), ông José Muñoz - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hyundai Motor Group - xác nhận Genesis đang phát triển các mẫu xe chủ lực mới, trong đó có một SUV địa hình lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu ý tưởng X Gran Equator ra mắt đầu năm nay. Đây được định vị là SUV cao cấp nhất của Genesis, hướng tới trải nghiệm “khác biệt và đáng nhớ”, đặt mục tiêu cạnh tranh trực diện ở nhóm SUV địa hình hạng sang - nơi Mercedes-Benz G-Class lâu năm nắm giữ lợi thế.

Genesis hé lộ một số chi tiết trọng tâm về mặt kỹ thuật/thực dụng: bộ vành beadlock 24 inch, gầm cao, thanh ray trên nóc và đặc biệt là cấu hình 4 cửa sổ trời riêng cho từng vị trí ngồi thay vì một cửa sổ trời toàn cảnh thông thường. Đáng chú ý, hãng gợi ý mẫu xe này “nhiều khả năng không thuần điện”, có thể dùng động cơ V-6 3,5 lít hiện có hoặc cấu hình hybrid. Thời điểm ra mắt và kế hoạch sản xuất hàng loạt: chưa rõ.

1) Mở bài (Lead): bối cảnh, điểm nhấn kỹ/thiết kế

Việc Genesis công bố hướng đi SUV địa hình ở cấp độ flagship cho thấy tham vọng mở rộng dải sản phẩm sang mảng off-road hạng sang, vốn đòi hỏi triết lý thiết kế riêng và các giải pháp kỹ thuật tập trung vào độ bền, khả năng vận hành ngoài đường nhựa. Những dữ kiện ít ỏi từ bản ý tưởng X Gran Equator cung cấp các chỉ dấu rõ ràng về ưu tiên kỹ thuật: trang bị bánh mâm beadlock cỡ lớn 24 inch để tăng độ an toàn cho lốp khi off-road, gầm xe cao và kết cấu nóc hỗ trợ hành lý/dụng cụ với thanh ray.

2) Ngoại thất: ngôn ngữ thiết kế, kích thước, so sánh đối thủ

Trên phương diện ngoại thất, X Gran Equator nhấn mạnh tính thực dụng cho địa hình: vành beadlock 24 inch, gầm cao và ray nóc. Vành beadlock là chi tiết hiếm gặp trên xe thương mại phổ thông, thường gắn với các dòng xe định hướng off-road chuyên sâu. Cỡ mâm 24 inch cho thấy Genesis đề cao tỷ lệ thị giác mạnh mẽ, song kích thước lốp, khoảng sáng gầm và thông số góc tới/góc thoát hiện chưa được công bố.

Thiết kế tổng thể “đậm chất SUV” theo mô tả của hãng, nhưng các thông số kích thước (D x R x C, trục cơ sở) và chi tiết khí động học: chưa rõ. Nếu đi vào sản xuất, mẫu xe dự kiến đứng cùng sân với Mercedes-Benz G-Class về mặt định vị. Những yếu tố cốt lõi để so sánh - nền tảng khung gầm, hệ thống treo, khóa vi sai, chế độ địa hình - hiện đều chưa có dữ liệu từ Genesis.

Mẫu SUV ý tưởng của Genesis. Ảnh: Motor1

Khả năng mẫu SUV ý tưởng mới của Genesis sẽ không phải xe thuần điện. Ảnh: Motor1

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

3) Nội thất & tiện nghi: chất liệu, màn hình, kết nối, không gian

Dữ kiện nội thất hiện mới dừng ở chi tiết 4 cửa sổ trời, mỗi hành khách có một ô cửa riêng. Cách tiếp cận này khác với cửa sổ trời toàn cảnh (panoramic) thường thấy, tập trung vào trải nghiệm ánh sáng tự nhiên cho từng vị trí. Các thành phần khác như bố cục táp-lô, vật liệu, kích thước màn hình, hệ thống infotainment/kết nối, cấu hình ghế và không gian hàng ghế sau/khả năng chứa đồ: chưa rõ.

4) Động cơ & vận hành: thông số, trải nghiệm lái, 0–100, tiêu thụ

Genesis cho biết mẫu SUV định hướng từ X Gran Equator nhiều khả năng không phải xe thuần điện. Hai phương án được nhắc tới là động cơ V-6 3,5 lít hiện có của hãng hoặc hệ truyền động hybrid. Các thông số công suất (hp/kW), mô-men xoắn (Nm), loại hộp số (AT 8 cấp/CVT/DCT), dẫn động (FWD/RWD/AWD), hệ thống treo, phanh và lốp: đều chưa được công bố.

Với trọng tâm off-road, việc xuất hiện vành beadlock 24 inch cho thấy định hướng sử dụng lốp phù hợp và tối ưu độ bền khi vận hành áp suất thấp. Tuy vậy, các chỉ số bàn đạp ga/phản hồi vô-lăng, tăng tốc 0–100 km/h hay mức tiêu thụ nhiên liệu (chuẩn đo): chưa rõ.

Thông số Giá trị Động cơ V-6 3,5 lít (dự kiến) / Hybrid (dự kiến) Công suất chưa rõ (hp/kW @ rpm) Mô-men xoắn chưa rõ (Nm @ rpm) Hộp số chưa rõ (AT 8 cấp/CVT/DCT) Dẫn động chưa rõ (FWD/RWD/AWD) 0–100 km/h chưa rõ (s) Tiêu thụ chưa rõ (l/100km – chuẩn đo)

5) An toàn: chủ động/bị động, ADAS, chuẩn NCAP

Hiện chưa có thông tin về gói an toàn chủ động/bị động hay ADAS (các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao) dành cho mẫu SUV này. Đánh giá an toàn độc lập (NCAP): chưa rõ.

6) Giá bán & phiên bản: cấu hình, so sánh đối thủ, giá trị sở hữu

Genesis chưa công bố thời điểm ra mắt, cấu hình phiên bản hay giá bán. Dựa trên định vị “cao cấp nhất” của dải SUV Genesis, mẫu xe nếu thương mại hóa sẽ đối đầu với Mercedes-Benz G-Class về tệp khách hàng và giá trị sử dụng. Tuy nhiên, mọi so sánh về chi phí sở hữu, trang bị tiêu chuẩn/tùy chọn ở thời điểm này: chưa có dữ liệu.

7) Kết luận: ưu/nhược điểm cô đọng

Ưu: Định hướng off-road rõ rệt (beadlock 24 inch, gầm cao, ray nóc); trải nghiệm khác biệt với 4 cửa sổ trời riêng; nhiều khả năng dùng V-6 3,5 lít hoặc hybrid phù hợp giai đoạn chuyển dịch.

Nhược: Thiếu toàn bộ thông số kỹ thuật lõi (công suất, mô-men, hộp số, dẫn động); nội thất, ADAS và an toàn chưa rõ; thời điểm ra mắt và giá bán chưa công bố.

Bổ sung bối cảnh

Bên cạnh mẫu SUV địa hình nói trên, Genesis cũng hé lộ các dự án khác: một mẫu coupe G90 (được đồn đoán dựa trên ý tưởng X Gran Coupe) và một sedan điện hiệu suất cao với công suất hơn 1.000 mã lực, định vị cạnh tranh trực tiếp Porsche Taycan. Đây là tín hiệu cho thấy lộ trình mở rộng dải sản phẩm ở cả hai cực – hiệu suất điện và off-road hạng sang.