Thị trường Giá bạc hôm nay 16/10/2025: Giá bạc trong nước và thế giới tăng phá kỷ lục mới Giá bạc hôm nay 16/10/2025: Giá bạc Phú Quý và bạc và thế giới tăng phá kỷ lục vượt mốc 2,1 triệu đồng/lượng. Giá bạc thế giới tăng vọt lên hơn 53 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay 16/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 2.038.000 đồng/lượng và bán ra 2.101.000 đồng/lượng, tăng 42.000 đồng chiều mua và 43.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 63.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 2.038.000 đồng/lượng và bán ra 2.101.000 đồng/lượng, tăng 42.000 đồng chiều mua và 43.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 2.038.000 đồng/lượng và bán ra 2.398.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 42.000 đồng và 50.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 54.346.531 đồng/kg và bán ra 56.026.527 đồng/kg, tăng tương ứng 1.119.997 đồng và 1.146.664 đồng so với ngày 15/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.679.996 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.748.940 đồng/lượng, tăng 36.050 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.698.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 35.000 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.711.000 đồng và bán ra 1.741.000 đồng, tăng 35.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.719.000 đồng mua vào và 1.749.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 35.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.713.000 đồng (mua) và 1.747.000 đồng (bán), tăng 35.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.721.000 đồng mua vào và 1.755.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 35.000 đồng cả hai chiều so với ngày 15/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Tính đến 8h20 phút sáng 16/10 (giờ Hà Nội), giá bạc đạt mức 53,21 USD/ounce, tăng tới 1,82USD so với ngày 15/10 (51,39 USD/ounce).

Theo giới chuyên gia, sự đi lên của giá bạc được hỗ trợ bởi hai động lực lớn: nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư giữa bối cảnh tài chính bất ổn, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi nhu cầu công nghiệp không ngừng tăng cao.

Ông Paul Syms, Trưởng bộ phận ETF hàng hóa và trái phiếu tại Invesco, cho rằng sự bùng nổ của vàng đã kích thích dòng vốn chuyển hướng sang bạc. Đặc biệt, tỷ lệ giá vàng/bạc vượt ngưỡng 100 lần, mức cao hiếm thấy kể từ đại dịch khiến bạc trở thành “kho lưu trữ giá trị thay thế” hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bạc còn có lợi thế vượt trội nhờ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử và năng lượng tái tạo.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, nhận định rằng đợt tăng giá bạc hiện nay phản ánh thực tế cung - cầu chứ không mang tính đầu cơ như những năm 1980. Ông cho biết, sự bùng nổ của công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo nhu cầu bạc lên mạnh mẽ, trong khi nguồn cung vẫn chưa bắt kịp.

Theo dự báo của ông Williams, nếu xu hướng này tiếp diễn, giá bạc hoàn toàn có thể chạm mốc 100 USD/ounce vào cuối năm 2026, mức cao kỷ lục mới trên thị trường kim loại quý.

Quan điểm tích cực này cũng được chia sẻ bởi Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis. Ông từng dự báo chính xác mốc 50 USD/ounce và hiện tin rằng bạc có thể tăng gấp đôi trong giai đoạn tới. Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng thị trường có thể cần một khoảng thời gian điều chỉnh ngắn hạn trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Về lâu dài, các yếu tố hỗ trợ giá bạc vẫn còn nguyên vẹn. Lạm phát toàn cầu, chính sách tiền tệ nới lỏng và xu hướng tích trữ tài sản hữu hình tiếp tục là nền tảng vững chắc cho đà tăng.

Trong một thế giới đầy bất ổn, bạc sẽ là nơi trú ẩn an toàn và có thể đang bước vào chu kỳ tăng giá lớn nhất trong lịch sử.