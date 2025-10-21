Thị trường Giá bạc hôm nay 21/10/2025: Giá bạc trong nước giảm, bạc thế giới tăng Giá bạc hôm nay 21/10/2025: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, bạc thế giới tăng lên 52,74 USD/ounce.

Giá bạc trong nước hôm nay 21/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.993.000 đồng/lượng và bán ra 2.055.000 đồng/lượng, giảm 4.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 62.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.993.000 đồng/lượng và bán ra 2.055.000 đồng/lượng, giảm 4.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.993.000 đồng/lượng và bán ra 2.345.000 đồng/lượng, giảm lần lượt 4.000 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Biên độ chênh lệch của sản phẩm này là 352.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 53.146.534 đồng/kg và bán ra 54.799.863 đồng/kg, giảm tương ứng 106.666 đồng cả hai chiều so với ngày 20/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.653.329 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.703.620 đồng/lượng, giảm 10.300 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.654.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 10.000 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.692.000 đồng và bán ra 1.722.000 đồng, giảm 11.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.700.000 đồng mua vào và 1.730.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 11.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.694.000 đồng (mua) và 1.728.000 đồng (bán), giảm 11.000 đồng cả hai chiều. Với bạc thỏi 1 kg, bạc được giao dịch ở 45.179.000 đồng (mua) và 46.076.000 đồng (bán), giảm 294.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.702.000 đồng mua vào và 1.732.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 11.000 đồng cả hai chiều so với ngày 20/10. Với bạc thỏi 1 kg, mức giá tương ứng là 45.375.000 đồng và 46.188.000 đồng, giảm 294.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Sáng ngày 21/10, giá bạc thế giới ghi nhận đà tăng mạnh sau khi đảo chiều so với cuối tuần trước.

Lúc 7h38 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đạt 52,74 USD/ounce, tăng 0,68 USD so với phiên liền trước (52,06 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc tương đương khoảng 1,38 - 1,39 triệu đồng/ounce.

Đây được xem là một bước phục hồi ấn tượng, nối tiếp chuỗi tăng liên tục trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động.

Theo trang phân tích FX Empire, giá bạc đang được hỗ trợ mạnh bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Các yếu tố bất ổn như căng thẳng tại Trung Đông, thương chiến Mỹ – Trung và lo ngại về suy giảm tăng trưởng toàn cầu cũng khiến giới đầu tư tìm đến bạc như một kênh trú ẩn an toàn.

Chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk cho rằng, kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và tháng 12 đang là yếu tố chính đẩy giá bạc đi lên. Nhiều ngân hàng thương mại cảnh báo nguy cơ rủi ro thanh khoản trong hệ thống tài chính, khiến nhà đầu tư tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như vàng và bạc.

Hyerczyk nhận định, các phát biểu gần đây của quan chức FED thể hiện lập trường ôn hòa, củng cố niềm tin rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã gần kết thúc. Trong bối cảnh đó, giá bạc có thể tiếp tục hưởng lợi trong trung hạn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn nếu giá vàng tiếp tục giảm sau giai đoạn tăng nóng.

Dựa trên các yếu tố kỹ thuật, giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng trung hạn, nhưng rủi ro điều chỉnh tạm thời là có thể xảy ra. Hyerczyk cho biết ngưỡng hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm quanh 49,81 USD/ounce; nếu phá vỡ mức này, giá có thể lùi sâu về vùng 44,22 - 41,40 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông cho rằng kịch bản giảm sâu không có xác suất cao trong bối cảnh dòng tiền vẫn tiếp tục tìm đến kim loại quý. Việc FED hạ lãi suất và các rủi ro chính trị toàn cầu leo thang có thể giúp giá bạc giữ vững vùng tăng trong thời gian tới.