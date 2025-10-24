Thị trường Giá bạc hôm nay 24/10/2025: Giá bạc tăng nhẹ rồi quay đầu giảm Giá bạc hôm nay 24/10/2025: Giá bạc trong nước diễn biến tương đối ổn định. Giá bạc thế giới diễn biến thất thường, tăng nhẹ rồi quay đầu giảm chỉ trong vài giờ

Giá bạc trong nước hôm nay 24/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.862.000 đồng/lượng và bán ra 1.920.000 đồng/lượng, giảm nhẹ 1.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 58.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.862.000 đồng/lượng và bán ra 1.920.000 đồng/lượng, giảm 1.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.862.000 đồng/lượng và bán ra 2.191.000 đồng/lượng, giảm lần lượt 1.000 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Biên độ chênh lệch của sản phẩm này là 329.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 49.653.209 đồng/kg và bán ra 51.199.872 đồng/kg, giảm tương ứng 26.667 đồng cả hai chiều so với ngày 23/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.546.663 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.591.927 đồng/lượng, giảm 329 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.545.560 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 320 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.590.000 đồng và bán ra 1.620.000 đồng, tăng 4.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.598.000 đồng mua vào và 1.628.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 4.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.592.000 đồng (mua) và 1.625.000 đồng (bán), tăng 4.000 đồng cả hai chiều. Với bạc thỏi 1 kg được giao dịch ở 42.448.000 đồng (mua) và 43.345.000 đồng (bán), tăng 106.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.599.000 đồng mua vào và 1.630.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 4.000 đồng cả hai chiều so với ngày 23/10. Với bạc thỏi 1 kg, mức giá tương ứng là 42.644.000 đồng và 43.457.000 đồng, tăng 106.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời

Sáng 24/10, giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa ở mức 48,93 USD/ounce, tăng 0,44 USD/ounce (tương đương 0,91%) so với phiên trước.

Tuy nhiên, đến 9h16 (giờ Hà Nội), giá bạc thế giới giảm còn 48,50 USD/ounce, mất 0,37 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch.

Diễn biến thất thường của giá bạc thế giới phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, chịu tác động từ cả yếu tố cung – cầu và tình hình kinh tế toàn cầu.

Theo ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược đầu tư ETF, các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những đợt biến động mạnh hơn khi giá bạc thế giới đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Thị trường bạc đã thâm hụt liên tiếp bốn năm do nhu cầu công nghiệp tăng cao, trong khi lượng tồn kho bạc toàn cầu giảm mạnh. Kể từ năm 2016, sản lượng khai thác bạc đã giảm 8,8%, trong khi nhu cầu không ngừng tăng, đặc biệt trong các ngành năng lượng tái tạo và sản xuất thiết bị công nghệ cao.

Chính sự mất cân đối giữa cung và cầu khiến giá bạc thế giới liên tục dao động mạnh, trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ đầu tư và nhà giao dịch kim loại quý.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng giá bạc thế giới đang phản ánh sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu sử dụng tăng cao. Trong ngắn hạn, thị trường có thể còn dao động, nhưng về dài hạn, xu hướng tăng của bạc là khó đảo ngược.