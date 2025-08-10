Thị trường Giá bạc hôm nay 8/10/2025: Giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh Giá bạc hôm nay 8/10/2025: Giá bạc trong nước tăng nhẹ, giá bạc thế giới giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh, khi áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh 49,81 USD/ounce.

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.830.000 đồng/lượng và bán ra 1.887.000 đồng/lượng, tăng 40.000 đồng chiều mua và 42.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 57.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.830.000 đồng/lượng và bán ra 1.887.000 đồng/lượng, tăng mạnh như bạc miếng.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.830.000 đồng/lượng và bán ra 2.153.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 40.000 đồng và 47.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 48.799.878 đồng/kg và bán ra 50.319.874 đồng/kg, tăng tương ứng 1.066.664 đồng và 1.119.997 đồng so với ngày 7/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.519.996 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.570.750 đồng/lượng, tăng 33.990 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.525.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 33.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.525.000 đồng và bán ra 1.559.000 đồng, tăng 33.000 đồng ở chiều mua và tăng 33.000 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.533.000 đồng mua vào và 1.567.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 33.000 đồng cả hai chiều.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.527.000 đồng (mua) và 1.565.000 đồng (bán), tăng 33.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.535.000 đồng mua vào và 1.573.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 34.000 đồng và 34.000 đồng so với ngày 7/10.

Giá bạc quốc tế hạ nhẹ sau chuỗi tăng nóng

Trên thị trường thế giới, giá bạc sáng 8/10 được ghi nhận ở mức 48,53 USD/ounce, giảm so với phiên trước đó. Quy đổi sang tiền Việt, bạc tương đương khoảng 1.278.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.283.000 đồng/ounce (bán ra). Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh nhẹ trước khi xác lập hướng đi mới.

Chuyên gia phân tích James Hyerczyk cho rằng, đà tăng vừa qua đã đưa bạc tiến sát vùng đỉnh lịch sử 49,81 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn khiến giá tạm thời hạ nhiệt. Ông dự báo mức 50 USD/ounce sẽ tiếp tục là cột mốc quan trọng, mang tính tâm lý mạnh mẽ mà thị trường cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Bạc đang được hưởng lợi từ xu hướng tương tự vàng, hai kim loại quý đều được coi là kênh trú ẩn an toàn giữa bối cảnh chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, giới đầu tư đang thận trọng, chờ thông điệp rõ ràng từ Chủ tịch FED về khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới, cũng như kịch bản thêm một đợt hạ lãi suất vào tháng 12.

Dù lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD có dấu hiệu tăng, giá bạc và vàng vẫn duy trì sức mạnh tương đối. Theo Hyerczyk, lực mua hiện nay không chỉ đến từ các giao dịch ngắn hạn, mà còn phản ánh nhu cầu trú ẩn dài hạn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động. Đây là yếu tố giúp giá bạc giữ được vị thế ổn định, dù trải qua những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.