Thị trường Giá bạc hôm nay 9/10/2025: Tăng mạnh lập đỉnh Giá bạc hôm nay 9/10/2025: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh lập đỉnh mới, sắp vượt qua ngưỡng rào cản lịch sử 50 USD/Ounce

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.865.000 đồng/lượng và bán ra 1.923.000 đồng/lượng, tăng 35.000 đồng chiều mua và 36.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 58.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.865.000 đồng/lượng và bán ra 1.923.000 đồng/lượng, tăng đồng đều như bạc miếng.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.865.000 đồng/lượng và bán ra 2.194.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 35.000 đồng và 41.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 49.733.209 đồng/kg và bán ra 51.279.872 đồng/kg, tăng tương ứng 933.331 đồng và 959.998 đồng so với ngày 08/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.546.663 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.601.650 đồng/lượng, tăng 30.900 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.555.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 30.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.555.000 đồng và bán ra 1.589.000 đồng, tăng 30.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.563.000 đồng mua vào và 1.597.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 30.000 đồng cả hai chiều.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.557.000 đồng (mua) và 1.595.000 đồng (bán), tăng 30.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.565.000 đồng mua vào và 1.603.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 30.000 đồng cả hai chiều so với ngày 8/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay đã bật tăng mạnh, đạt 48,94 USD/ounce, tăng 2,3% so với cùng thời điểm ngày 8/10. Mức tăng này cho thấy sự sôi động trở lại của thị trường kim loại quý khi nhu cầu trú ẩn an toàn và đầu cơ gia tăng.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, giá bạc đang dao động trong vùng tâm lý nhạy cảm. Giới đầu tư tỏ ra thận trọng, song vẫn thiên về chiến lược “mua khi giá giảm”. Ông cho rằng vùng 48 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, thu hút nhiều lệnh mua vào từ các nhà giao dịch trung và dài hạn.

Christopher Lewis cho biết, mốc 50 USD/ounce là “rào cản lịch sử” từng khiến giá bạc hai lần bật tăng nhưng nhanh chóng điều chỉnh mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Vì thế, việc giá bạc tiến gần ngưỡng này khiến nhà đầu tư vừa kỳ vọng, vừa dè chừng.

Ông cho rằng, vùng quanh 46 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi 50 USD/ounce vẫn là mục tiêu rõ ràng nhất của xu hướng tăng. Nếu giá vượt ngưỡng này, thị trường có thể mở ra chu kỳ tăng mới.

Chuyên gia này cũng cảnh báo khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh nếu đồng USD phục hồi. Do bạc có mối tương quan chặt với đồng bạc xanh, nên mỗi khi USD tăng giá, bạc thường chịu áp lực giảm tương ứng. Dù vậy, ông Lewis nhận định xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là tăng mạnh, và việc bán khống bạc ở thời điểm hiện tại tiềm ẩn rủi ro rất lớn.