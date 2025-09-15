Thị trường Giá cả hàng hóa tại Mỹ đối diện nguy cơ tăng mạnh do thuế quan Thuế đối ứng đang khiến nhiều mặt hàng tại Mỹ tăng giá mạnh, từ cà phê, nội thất đến quần áo, gây áp lực lớn cho người tiêu dùng.

Thuế quan tại Mỹ bắt đầu đẩy giá hàng hóa leo thang

Trong tháng 8/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ khi Tổng thống Trump bước vào nhiệm kỳ hai. Nguyên nhân chính đến từ việc các mức thuế nhập khẩu bắt đầu lan rộng trong nền kinh tế, khiến hàng hóa nhập khẩu bị tăng giá đáng kể.

Ban đầu, doanh nghiệp Mỹ còn gồng gánh chi phí hoặc tích trữ hàng để trì hoãn việc tăng giá bán. Tuy nhiên, chiến lược này không thể kéo dài và nhiều công ty đã buộc phải chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng.

Những mặt hàng tăng giá mạnh nhất

Báo cáo CPI tháng 8 cho thấy nhiều mặt hàng nhập khẩu đã có mức tăng giá cao so với một năm trước, điển hình là:

Cà phê: +21%

Thiết bị âm thanh: +12%

Nội thất gia đình: +10%

Chuối: +6,6%

Váy nữ: +6,2%

Đồng hồ: +5,6%

Phụ tùng ô tô: +3,4%

Trong số này, cà phê là sản phẩm chịu tác động nặng nhất. Khoảng 80% cà phê chưa rang nhập khẩu vào Mỹ đến từ Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil, quốc gia hiện đang chịu mức thuế tới 50%.

Việc tăng giá lan rộng khiến người dân, đặc biệt là các hộ thu nhập thấp, chịu áp lực nặng nề. Tiền lương không theo kịp khiến chi phí cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, quần áo và nhà ở đều tăng.

Clara Moore, 44 tuổi, sống tại New Jersey, cho biết hóa đơn siêu thị của gia đình chị đã tăng từ 175 USD lên khoảng 250 USD mỗi lần mua sắm. Để tiết kiệm, chị buộc phải cắt giảm chi tiêu cho các dịch vụ giải trí và mua sắm trực tuyến.

Doanh nghiệp buộc phải đẩy chi phí sang người tiêu dùng

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhiều công ty không còn đủ khả năng chịu đựng mức thuế mới và đang bắt đầu tăng giá bán lẻ. Home Depot, Macy’s và Nikon nằm trong số các doanh nghiệp công khai điều chỉnh giá.

Các chuyên gia kinh tế dự báo trong những tháng tới, người tiêu dùng sẽ phải gánh khoảng 2/3 chi phí từ các gói thuế quan mới. Hệ quả là thói quen chi tiêu sẽ thay đổi, người dân ưu tiên mua sắm các mặt hàng thiết yếu thay vì chi tiêu cho những món hàng không bắt buộc.

Dù Nhà Trắng khẳng định lạm phát vẫn ở mức thấp và nền kinh tế đang hưởng lợi từ chính sách thuế quan, các chuyên gia cho rằng áp lực tăng giá sẽ còn kéo dài. Với xu hướng này, người dân Mỹ sẽ phải siết chặt chi tiêu, còn doanh nghiệp thì tiếp tục đối diện thách thức lớn trong cân đối lợi nhuận.