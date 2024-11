Thị trường Giá cà phê hôm nay 1/12/2024: Giá cà phê thế giới quay đầu giảm Giá cà phê hôm nay 1/12/2024: Giá cà phê thế giới quay đầu giảm từ mức đỉnh đạt được vào ngày hôm trước. Trong đó, robusta giảm khá mạnh 156 USD/tấn và arabica giảm 5 cent/pound. Ở trong nước, giá cà phê cũng giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1,000 đồng/kg, đạt 130,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 1,200 đồng/kg, đạt 129,500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 1,000 đồng/kg, đạt 130,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông có mức giá cao nhất, giảm 1,000 đồng/kg, đạt 130,500 đồng/kg.

Mặc dù giảm nhẹ nhưng giá cà phê trong nước đang ở mức cao kỷ lục trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm 2,8% (tương ứng 156 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 5.409 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng giảm 2,73% (151 USD/tấn), đứng ở mức 5.537 USD/tấn.

Mở cửa sau ngày nghỉ lễ, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 1,55% (5 US cent/pound), xuống còn 318 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 cũng giảm 1,62% (5,2 US cent/pound), về mốc 315,5 US cent/pound.

Thị trường đã đảo chiều do sự suy yếu của đồng Real Brazil, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD. Sự yếu kém của đồng Real đã khuyến khích các nhà sản xuất cà phê Brazil đẩy mạnh xuất khẩu, dẫn đến hiện tượng bán tháo hợp đồng cà phê kỳ hạn.

Trong khi đó, dữ liệu từ Chính phủ Indonesia cho thấy xuất khẩu cà phê robusta từ đảo Sumatra, khu vực sản xuất cà phê lớn nhất của Indonesia, đã đạt tổng cộng 532.387 bao trong tháng 10, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này đã giúp tổng lượng xuất khẩu cà phê robusta của đảo Sumatra trong 7 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025) đạt 1,8 triệu bao, tăng 208.048 bao, tương đương 13,06% so với cùng kỳ niên vụ trước.