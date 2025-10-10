Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/10/2025: Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 10/10 ở mức 114,000 - 115,000 đồng/kg, tăng nhẹ trở lại 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Robusta Việt có bị soán ngôi vua bởi Robusta Brazil?

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4560 USD/tấn, tăng 0,4% (18 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,13% (6 USD/tấn), đạt 4478 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,63% (6,3 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 378,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,59% (5,9 US cent/pound), xuống mức 362,1 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại 1000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,000 - 115,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,000 đồng/kg, tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng nhẹ, theo đà phục hồi từ giá cà phê thế giới. Tình hình nguồn cung trong nước đang ngày càng trở nên khan hiếm khi vụ thu hoạch mới vẫn chưa chính thức bắt đầu. Trong khi đó, nhu cầu thu mua để xuất khẩu vẫn được duy trì ở mức cao, khiến giá cà phê tiếp tục được đẩy lên tại hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Vị thế của Việt Nam trên bản đồ cà phê toàn cầu rất quan trọng, khi là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, mỗi khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch chính từ tháng 10 hàng năm, các tổ chức quốc tế lại đưa ra nhiều báo cáo và phân tích liên quan.

Theo báo cáo gần đây từ Rabobank của Hà Lan, Brazil đang dần vượt qua Việt Nam để trở thành nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất toàn cầu. Ước tính sản lượng của Brazil trong năm nay đạt khoảng 24,7 triệu bao, mỗi bao nặng 60kg, tăng đáng kể so với con số 19 triệu bao của năm 2020.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ lại đưa ra một con số dự báo lạc quan hơn cho Việt Nam. Họ ước tính sản lượng cà phê Robusta của nước ta trong niên vụ này sẽ đạt mức khoảng 30 triệu bao.

Nếu so sánh giữa hai loại cà phê chính là Robusta và Arabica, thì Robusta có những ưu điểm vượt trội về mặt sinh học. Giống cà phê này có khả năng chịu hạn, chịu nhiệt tốt hơn và sức đề kháng sâu bệnh cũng cao hơn, đồng thời cho năng suất thu hoạch lớn.

Cùng lúc đó, tại một quốc gia sản xuất cà phê khác là Indonesia, niên vụ này dự kiến sẽ thu hoạch được tổng cộng khoảng 12 triệu bao cà phê. Trong số đó, sản lượng cà phê Robusta chiếm đa phần với khoảng 10,2 triệu bao.

Trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ, Indonesia đã xuất khẩu thành công hơn 2,8 triệu bao cà phê Robusta, vượt xa 163% so với cùng kỳ của niên vụ trước đó.