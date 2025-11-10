Thị trường Giá cà phê hôm nay 11/10/2025: Quay đầu giảm nhẹ Giá cà phê hôm nay 11/10 ở mức 113,600 - 114,500 đồng/kg, quay đầu giảm nhẹ 400 đến 500 đồng/kg so với hôm qua. Ngành cà phê tiếp tục than khó vì thuế GTGT

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4556 USD/tấn, giảm 0,26% (12 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,13% (6 USD/tấn), đạt 4466 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,02% (0,1 US cent/lb) so với hôm qua, đạt 377,15 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,03% (0,1 US cent/lb), lên mức 360,5 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,600 - 114,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 400 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113,600 đồng/kg.

Tại Hội thảo “Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản” do VCCI tổ chức ngày 9/10, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội kiến nghị áp dụng thuế GTGT 0% thay cho mức 5% hiện nay.

Các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đề xuất Nhà nước hoàn thuế cho các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu nông sản như cà phê, hồ tiêu, dừa, cao su, điều... nhằm giảm áp lực vốn.

Đại diện Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, 85% sản lượng cà phê nhân xanh được xuất khẩu, chỉ 15% tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó do vốn bị ứ đọng ở khoản thuế 5% chờ hoàn, trong khi thủ tục phức tạp và kéo dài.

Hiện giá cà phê thu mua hơn 110.000 đồng/kg, tăng gần gấp ba so với hai năm trước. Mức giá cao khiến doanh nghiệp phải bỏ ra lượng vốn lớn hơn, lại thêm gánh nặng thuế GTGT tạm nộp trước mà ngân hàng không cho vay, làm thiếu dòng tiền nghiêm trọng.

Cà phê chỉ thu hoạch một vụ mỗi năm, nên doanh nghiệp cần nhiều vốn để thu mua và tạm ứng cho nông dân. Tuy nhiên, họ chỉ có thể hoàn vốn sau khi xuất khẩu xong, thu tiền và hoàn tất hồ sơ hoàn thuế, khiến chuỗi tài chính bị kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu.