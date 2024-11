Thị trường Giá cà phê hôm nay 11/11/2024: Tăng nhẹ từ 500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 11/11 trong nước nằm ở mức 106,500 - 107,200 đồng/kg, tăng nhẹ từ 500 đồng/kg so với cùng kỳ tuần trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 106,500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 107,000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 106,900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 107,200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 107,100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 107,000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 106,900 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 107,000 đồng/kg.

Đầu mùa thu hoạch cà phê, các tỉnh Tây Nguyên đã xảy ra nhiều vụ trộm, khiến nông dân lo lắng dù giá cà phê đang cao. Tây Nguyên hiện có hơn 600.000 ha cà phê vào vụ, và để bảo vệ cà phê, người dân dựng lều ngủ tại vườn, lắp camera, thắp đèn, đốt lửa, và thuê người tuần tra.

Ông Trần Ngọc Phận, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết chính quyền đã khuyến cáo người dân cảnh giác, chỉ đạo công an tăng cường kiểm tra ban đêm và sử dụng camera an ninh tại các giao lộ gần vườn cà phê. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các điểm thu mua không mua cà phê xanh từ các đối tượng khả nghi và kêu gọi báo cáo ngay khi phát hiện.

Tại Đắk Nông, Công an tỉnh phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh trật tự và các mô hình phòng chống tội phạm để ngăn chặn trộm cắp cà phê. Xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) còn có Tổ tuần tra bảo vệ nông sản với 15 thành viên, phối hợp cùng công an xã tuần tra, phát hiện kịp thời các vụ việc và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống trộm cho người dân.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 110 USD/tấn, ở mức 4,376 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 106 USD/tấn, ở mức 4,318 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 7,05 cent/lb, ở mức 253,35 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 6,65 cent/lb, ở mức 253,10 cent/lb.

Tuần qua, giá cà phê Robusta tăng lên 4.376 USD/tấn so với 4.279 USD/tấn tuần trước, tăng gần 100 USD/tấn (theo giá tháng 1/2025). Cà phê Arabica tháng 12 cũng tăng, đóng cửa ở mức 253,35 cent/pound, tăng 10,4 cent so với tuần trước.

Giá cà phê, đặc biệt là Robusta, hồi phục sau 5 tuần giảm nhờ các yếu tố: Ngày 7/11, FED giảm lãi suất 0,25%, làm USD suy yếu và thúc đẩy nhu cầu mua cà phê; cùng với đó, biến động từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng tác động đến thị trường tiền tệ và giá hàng hóa.

Giá Arabica chạm mức cao nhất trong 3 tuần, còn Robusta đạt mức cao nhất trong 1 tuần do lo ngại hạn hán tại Brazil có thể giảm sản lượng. Theo Somar Meteorologia, lượng mưa tại Minas Gerais - vùng trồng Arabica lớn nhất Brazil - chỉ đạt 27,4 mm, khoảng 64% so với trung bình lịch sử.

Giá Robusta cũng được hỗ trợ bởi lo ngại bão số 7 ở Biển Đông có thể gây mưa lớn tại Tây Nguyên, làm gián đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, cơn bão có khả năng tan trước khi đổ bộ, ít ảnh hưởng đến Tây Nguyên.

Tuy vậy, thị trường cà phê nhanh chóng ổn định lại sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9 tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 10,76 triệu bao, và tổng lượng xuất khẩu trong niên vụ tăng 11,7%, đạt 137,27 triệu bao. Đặc biệt, xuất khẩu từ Nam Mỹ tăng 30,8% trong tháng 9, đưa kim ngạch xuất khẩu niên vụ của khu vực này lên 66,13 triệu bao, tăng 30,7% so với năm trước.