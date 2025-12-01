Thị trường Giá cà phê hôm nay 12/10/2025: Tiếp tục giảm Giá cà phê hôm nay 12/10 ở mức 113,000 - 114,000 đồng/kg, tiếp tục giảm 500 đến 700 đồng/kg so với hôm qua. Đồng Real Brazil suy yếu kéo giá thế giới giảm mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,000 - 114,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,000 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113,000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4480 USD/tấn, giảm 1.92% (88 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1.80% (81 USD/tấn), đạt 4391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,2 US cent/lb) so với hôm qua, đạt 373,05 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,11% (4,05 US cent/lb), xuống mức 356,35 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,8% (3,65 US cent/lb) so với hôm qua, đạt 445,9 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,11% (5 US cent/lb), xuống mức 442,1 US cent/lb.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê trên cả hai sàn London và New York đồng loạt điều chỉnh giảm. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng Real Brazil mất giá, khiến các nhà xuất khẩu và nông dân nước này tăng cường bán ra để tận dụng lợi thế tỷ giá.

Tình hình này khiến lượng cà phê giao dịch từ Brazil - quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới tăng nhanh, kéo theo áp lực giảm giá trên các sàn giao dịch.

Dù giảm, giá cà phê vẫn được hỗ trợ nhờ nguồn cung khan hiếm. Theo dữ liệu mới nhất từ Sàn giao dịch hàng hóa ICE, lượng tồn kho cà phê arabica được giám sát chỉ còn 509.383 bao, thấp nhất trong 1,5 năm qua. Với robusta, tồn kho cũng giảm mạnh, chỉ còn 6.237 lô, chạm đáy 2,5 tháng.

Nguồn cung hạn chế đặc biệt rõ rệt ở khu vực châu Á, nơi Việt Nam và Indonesia vẫn chưa bước vào vụ thu hoạch rộ, khiến thị trường thêm phần căng thẳng.

Các chuyên gia cho rằng trong đầu tuần tới, giá cà phê có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp hoặc giảm nhẹ, do giới đầu tư thận trọng và ảnh hưởng từ tỷ giá đồng Real yếu. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nếu tồn kho tiếp tục duy trì ở mức thấp và nhu cầu toàn cầu phục hồi.