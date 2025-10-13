Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/10/2025: Giảm mạnh cuối tuần Giá cà phê hôm nay 13/10 ở mức 113,000 - 114,000 đồng/kg. Giá cà phê giảm liên tiếp vào cuối tuần. Dự báo giá cà phê tuần này có thể còn chịu áp lực giảm

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.480 USD/tấn, giảm 1% (47 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,9% (131 USD/tấn), còn 4.391 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm với biên độ mạnh hơn, giảm 4,5% (17,7 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 373,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 4,8% (17,8 US cent/pound), đạt 356,35 US cent/pound.

Giá cà phê giảm mạnh hơn trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi đồng Real của Brazil rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng so với đồng USD.

Tuy vậy, lượng tồn kho Arabica toàn cầu vẫn ở mức thấp kỷ lục và vị thế bán khống lớn của các quỹ đầu cơ có thể tạo lực bật nếu thị trường xuất hiện thông tin tích cực.

Dự báo giá cà phê tuần này có thể còn chịu áp lực giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng phục hồi nếu nguồn cung toàn cầu tiếp tục thu hẹp hoặc thời tiết bất lợi tại Brazil ảnh hưởng đến sản lượng vụ mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,000 - 114,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 113,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 113,000 đến 114,000 đồng/kg, giảm từ 3000 đến 3500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, các thương lái tại Đắk Nông giảm 3000 đồng/kg trong tuần qua. Tại Đắk Lắk giá cà phê giảm 3200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê tuần qua giảm 3300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm mạnh nhất ở mức 3500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp vào cuối tuần, hiện thấp hơn khoảng 8.200 đồng/kg so với mức đỉnh 122.000 đồng/kg hồi cuối tháng 8.

Thị trường đang chịu sức ép lớn khi tiến độ thu hoạch tại Brazil diễn ra nhanh, sản lượng Robusta của Việt Nam được dự báo tăng khoảng 6%, trong khi nhu cầu mua giảm do giá trước đó đã tăng quá cao.