Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/4/2025: Tiếp tục tăng Giá cà phê hôm nay 13/4 trong nước nằm ở mức 123,700 - 125,000 đồng/kg. Giá cà phê tiếp tục tăng từ 2000 đến 2200 đồng/kg. Thị trường cà phê khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh nhờ việc đồng USD suy yếu và nguồn cung khan hiếm

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/4/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng so với hôm qua, dao động trong khoảng 123,700 - 125,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 125,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 125,000 đồng/kg, tăng nhẹ 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng nhẹ 2000 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 125,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng mạnh 2200 đồng/kg và ở mức giá 123,700 đồng/kg.

Thị trường cà phê vừa khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn, nhờ sự hỗ trợ từ việc đồng USD suy yếu và lo ngại nguồn cung khan hiếm.

Đồng bạc xanh tiếp tục mất giá sâu khi các biện pháp trả đũa thuế nhập khẩu giữa các quốc gia khiến nhà đầu tư giảm niềm tin vào tính an toàn của USD. Tính đến rạng sáng ngày 13/4, chỉ số US Dollar Index (DXY), phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền lớn khác, đã giảm mạnh 1,08%, xuống mức 99,78. Đây là mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ so với đồng franc Thụy Sĩ và thấp nhất trong ba năm qua so với đồng euro.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, việc xuất khẩu cà phê từ Brazil giảm mạnh, kết hợp với lượng tồn kho thấp trên sàn London, đã thúc đẩy giới đầu cơ quay trở lại thị trường, đẩy giá cà phê tăng vọt trong các phiên gần đây.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trở lại trên cả hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 5/2025: Tăng 162 USD/tấn, lên 5099 USD/tấn.

Giao tháng 7/2025: Tăng 153 USD/tấn, lên 5049 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 5/2025: Tăng 14,85 cent/lb, lên 357,7 cent/lb.

Giao tháng 7/2025: Tăng 12 cent/lb, lên 353,6 cent/lb.

Giá cà phê trên thị trường đã tăng liên tiếp trong các phiên gần đây bởi lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu từ quốc gia này trong tháng 3/2025 chỉ đạt 2,95 triệu bao, giảm tới 26% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với cà phê robusta, áp lực nguồn cung càng rõ rệt khi tồn kho đạt chuẩn do ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần qua, chỉ còn 4.253 lô hàng vào ngày 11/4. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang thiếu hụt nghiêm trọng cà phê robusta.

Một yếu tố quan trọng khác là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với 75 thị trường. Động thái này đã làm dịu căng thẳng thương mại và tạo hiệu ứng tích cực rõ rệt lên tâm lý nhà đầu tư, góp phần vào đà phục hồi của giá cà phê trên thị trường quốc tế.