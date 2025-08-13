Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/8: Tăng rất mạnh rất khó hiểu Giá cà phê hôm nay 13/8/2025 nằm ở mức 106,500 - 107,500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước tăng rất mạnh từ 2,900 đến 3,300 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới tăng vọt rất khó hiểu khi xuất khẩu cà phê của Brazil giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng rất mạnh, dao động trong khoảng 106,500 - 107,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 107,500 đồng/kg. Tăng mạnh 3,300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 107,300 đồng/kg, tăng 3,300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3,200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 107,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2,900 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 106,500 đồng/kg.

Giá cà phê thời gian qua tăng mạnh một phần do nguồn cung chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn thường tăng vào những tháng cuối năm. Dù về dài hạn, sản lượng cà phê thế giới được dự báo sẽ tăng, nhưng trong ngắn hạn, giá vẫn khó dự đoán vì chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau.

Thực tế cho thấy giá cà phê Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong khi xuất khẩu đạt kỷ lục, phản ánh khả năng cạnh tranh của ngành ngay trong bối cảnh thị trường thế giới biến động. Điều này cho thấy vị thế của cà phê Việt Nam đang được củng cố trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Ông Hoàng Danh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông trại Ede (thương hiệu Miss Ede, Đắk Lắk), cho biết doanh nghiệp đang tạm ngưng xuất khẩu sang Mỹ. Quyết định này nhằm chờ thông báo chính thức và mức giá ổn định hơn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Tuy vậy, để duy trì lợi thế, doanh nghiệp và nông hộ cần đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu, áp dụng mô hình sản xuất bền vững và tăng cường quản trị rủi ro giá. Thị trường đang bước vào giai đoạn khó lường hơn so với nửa đầu năm, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với các biến động sắp tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8 ở mức 3692 USD/tấn, giảm nhẹ 0,97% (36 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,64% (60 USD/tấn), xuống 3604 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm nhẹ 2,31% (7,4 US cent/pound), xuống mức 313,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,32% (7,3 US cent/pound), xuống mức 306,75 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica lên mức cao nhất trong 7 tuần và Robusta đạt đỉnh trong vòng 1 tháng. Một trong những yếu tố thúc đẩy giá là số liệu xuất khẩu tháng 7/2025 của Brazil chỉ đạt 161,000 bao, giảm tới 20% so với cùng kỳ. Điều này gây bất ngờ vì Brazil vừa thu hoạch vào tháng 5/2025 với sản lượng được cho là dồi dào.



Ngoài ra, thuế đối ứng từ Mỹ vẫn chưa được công bố rõ ràng, khiến giao dịch cà phê diễn ra chậm lại. Các bên tham gia thị trường đều theo dõi sát tình hình để đưa ra quyết định, tránh rủi ro khi chính sách có thể thay đổi bất ngờ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 có thể đạt mức kỷ lục 178,7 triệu bao, trong đó Việt Nam đạt 1,85 triệu tấn, cao nhất trong 4 năm. Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu được ước tính ở mức 169,4 triệu bao, mở ra cơ hội xuất khẩu, nhưng nguồn cung dồi dào có thể tạo áp lực giảm giá và thu hẹp biên lợi nhuận trong thời gian tới.

Hiện giá cà phê trên sàn quốc tế vẫn ở mức thấp, trong khi giá trong nước duy trì cao. Doanh nghiệp sản xuất hàng thành phẩm như Miss Ede vẫn còn lượng nguyên liệu mua ở thời điểm giá đỉnh, nên chưa thể giảm giá bán, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm.