Giá cà phê hôm nay 14/2/2025: Tăng mạnh do sản lượng giảm

Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/2/2025: Tăng mạnh do sản lượng giảm Giá cà phê hôm nay 14/2 trong nước nằm ở mức 132,000 – 133,000 đồng/kg. Tăng mạnh từ 2000 đến 2300 đồng/kg so với hôm qua. Sản lượng cà phê xuất khẩu tháng 1/2025 giảm 28,1%

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 132,000 – 133,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 133,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 133,000 đồng/kg, tăng 2200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2000 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 132,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2200 đồng/kg và ở mức 132,000 đồng/kg.

Giá cà phê mới nhất trong nước ghi nhận ở mức 133,000 đồng/kg, chênh lệch khá xa so với giá trên sàn nên nhiều nhà vườn kỳ vọng giá thu mua sẽ tiếp tục tăng, ít nhất 10,000 đồng/kg.

Cập nhật đến tháng 1-2025, xuất khẩu cà phê tại nguồn cung số 1 của thế giới cho thấy tình hình vẫn chưa khả quan khi Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết sản lượng xuất khẩu là 238.800 tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tại Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông tin sản lượng cà phê xuất khẩu tháng 1/2025 là 149,202 tấn giảm 28,1%.

Đây được xem là yếu tố khởi nguồn cho việc giá cà phê tăng phi mã, kéo theo hàng loạt kỷ lục về giá và kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu. Các nhà đầu tư tài chính cũng đang đổ tiền vào sàn cà phê bởi mức sinh lợi cao, kéo giá cà phê tăng ở mức không tưởng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 3/2025: Giảm 16 USD/tấn, còn 5,801 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Giảm 19 USD/tấn, còn 5,802 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 3/2025: Tăng 6,65 cent/lb, lên 432,9 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Giảm 5,75 cent/lb, còn 418,8 cent/lb.

Chỉ số giá cà phê toàn cầu (I-CIP) đạt trung bình 310,1 US cent/pound trong tháng 1, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng đến 75,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận được trong 48 năm qua, kể từ tháng 4 năm 1977.

Theo MXV, báo cáo xuất khẩu từ Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe) đã làm gia tăng những lo ngại về tình hình nguồn cung tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, từ đó thúc đẩy lực mua vào trên thị trường. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội này, khối lượng xuất khẩu cà phê nhân của nước này trong tháng 1 chỉ đạt 3,98 triệu bao, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp hoạt động xuất khẩu từ quốc gia cung cấp hạt Arabica lớn nhất cho thế giới suy giảm.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận với cà phê Arabica. Theo báo cáo từ sàn ICE, tồn kho loại cà phê này đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm rưỡi là hơn 993,000 bao ghi nhận vào ngày 6/1 xuống còn gần 842,000 bao, mức thấp nhất trong hơn ba tháng.