Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/10/2025: Trong nước giảm nhẹ Giá cà phê hôm nay 16/10 ở mức 113.000 - 113.800 đồng/kg, giảm nhẹ từ 700 đến 800 đồng/kg. Khoảng cách giá cà phê Việt Nam và thế giới đang ngày càng nới rộng.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 113.000 - 113.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.800 đồng/kg, giảm nhẹ 800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dự báo giảm so với mức bình quân 114.400 đồng/kg. Khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới, lượng hàng ra thị trường nhiều hơn khiến giá nội địa hạ. Khoảng cách giữa giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng do nguồn cung dồi dào.

Tây Nguyên được dự báo có mưa nhiều hơn trung bình đến ngày 20/10. Riêng Đắk Lắk có thể đạt 70 mm mưa, giúp cây phát triển tốt. Tuy nhiên, năng suất cao đồng nghĩa nguồn cung tăng, tạo áp lực giảm giá trên thị trường.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, niên vụ cà phê 2024 – 2025 (tính từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) ghi nhận tổng lượng xuất khẩu đạt 1,48 triệu tấn, giảm nhẹ 0,3% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu lại tăng mạnh tới 52,9%, đạt 8,3 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam.

Dù giá cà phê trong nước tạm giảm, ngành cà phê Việt Nam vẫn có triển vọng tốt nhờ nhu cầu ổn định từ châu Âu và Mỹ. Là nước xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới, Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế và được kỳ vọng duy trì mức giá cao trong thời gian tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trong phiên giao dịch ngày 15/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4588 USD/tấn, tăng 2,25% (101 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,1% (93 USD/tấn), lên mức 4513 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng mạnh 1,93% (7,7 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 407,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,55% (5,85 US cent/pound), đạt 383,65 US cent/pound.

Khoảng cách giữa giá cà phê Việt Nam và thế giới đang ngày càng nới rộng khi nguồn cung trong nước được bổ sung đều đặn từ đầu tháng 10.

Các biến động thương mại quốc tế đang làm thay đổi cục diện của nhiều mặt hàng khác, đặc biệt là cà phê. Chỉ trong tháng 8, lượng cà phê Brazil xuất khẩu sang Mỹ đã giảm tới 46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong ngắn hạn, mức giá cao mang lại lợi ích rõ rệt cho người trồng cà phê khi doanh thu được cải thiện. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, sự biến động mạnh này lại khiến các nhà xuất khẩu, nhà rang xay và người tiêu dùng chịu nhiều thiệt hại.

Giá đầu vào tăng cao có thể khiến chi phí sản xuất cà phê chế biến tăng theo, đẩy giá bán lẻ lên mức khó kiểm soát, cho thấy thị trường hàng hóa thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, nơi cơ hội và rủi ro song hành cùng nhau.