Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/5/2025: Giảm mạnh bất thường Giá cà phê hôm nay 16/5 trong nước nằm ở mức 125,700 - 126,200 đồng/kg. Giá cà phê trong nước giảm mạnh bất thường 2,300 đến 2,500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tăng giảm bất thường liên tục theo diễn biến của đồng USD

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/5/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh bất thường so với hôm qua, dao động trong khoảng 125,700 - 126,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 126,200 đồng/kg. Giảm mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 126,000 đồng/kg, giảm 2,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2,400 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 126,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2,300 đồng/kg và ở mức giá 125,700 đồng/kg.

Giá cà phê tăng giảm bất thường liên tục theo diễn biến của đồng USD. Vào đầu tuần, thông tin tích cực từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung làm tăng giá đồng USD khiến giá cà phê giảm mạnh. Sau đó vào thứ 4, chỉ số CPI giảm nhẹ làm suy yếu đồng USD đẩy giá cà phê lên cao. Thứ 5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm thuế trong 90 ngày làm tăng giá USD khiến giá cà phê giảm mạnh trở lại.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong tháng 3 vừa qua, ba trong số bốn khu vực xuất khẩu cà phê chính trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng, chỉ riêng khu vực Nam Mỹ tiếp tục suy giảm. Điều này khiến thị phần xuất khẩu của Nam Mỹ giảm xuống còn 35,7% trong tổng lượng cà phê toàn cầu, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023.

Cụ thể, khu vực Nam Mỹ chỉ xuất khẩu được 4,6 triệu bao cà phê trong tháng 3, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này một phần do niên vụ 2023–2024, Brazil đã tăng mạnh xuất khẩu để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Việt Nam, do ảnh hưởng từ vụ mùa kém.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng nhẹ trên hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 7/2025: Giảm 4 USD/tấn, còn 5,006 USD/tấn.

Giao tháng 9/2025: Tăng 10 USD/tấn, lên 4,997 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 7/2025: Tăng 12,6 cent/lb, lên 377,4 cent/lb.

Giao tháng 9/2025: Tăng 11,35 cent/lb, lên 373.15 cent/lb.

Trên toàn cầu, xuất khẩu cà phê trong tháng 3 đạt 13 triệu bao (loại 60 kg), tăng nhẹ 0,6% so với 12,9 triệu bao cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp sau chuỗi ba tháng suy giảm.

Dù vậy, tính chung 6 tháng đầu niên vụ 2024–2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025), xuất khẩu cà phê toàn cầu vẫn giảm 1,9%, chỉ còn 67,9 triệu bao, thấp hơn mức 69,2 triệu bao của cùng kỳ năm trước.

Riêng cà phê nhân xanh trong tháng 3 đạt 11,6 triệu bao, giảm 0,9% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng sụt giảm thứ ba liên tiếp trong niên vụ hiện tại. Tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh từ đầu niên vụ đến nay đã giảm 3,2%, xuống còn 60,6 triệu bao.