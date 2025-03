Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/3/2025: Tăng nhẹ so với tuần trước Giá cà phê hôm nay 17/3 trong nước nằm ở mức 131,800 - 132,000 đồng/kg. Giá cà phê tăng nhẹ từ 1000 đến 2200 đồng/kg so với tuần trước. Giá cà phê xuất khẩu tăng giảm trái chiều trong tuần qua

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 17/3/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 131,800 - 132,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 132,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 132,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 131,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 130,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ từ 1000 – 2200 đồng/kg so với tuần trước. Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông có mức tăng cao nhất là 2200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 2200 đồng/kg trong tuần qua,. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê chỉ tăng 1000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2024-2025 dự kiến đạt 26,5 triệu bao, thấp hơn so với mức 27 triệu bao của niên vụ trước. Con số này cũng giảm so với ước tính vào tháng 12/2024, cho thấy nguồn cung đang có dấu hiệu sụt giảm.

Không chỉ tại Việt Nam, nguồn cung cà phê toàn cầu cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là do các vấn đề liên quan đến thu hoạch tại Brazil. Sự gián đoạn này đã khiến giá cà phê Robusta trên sàn London tăng gần 70% trong năm qua, phản ánh rõ tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường thế giới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc tuần qua, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London tiếp tục tăng. Hợp đồng giao tháng 5/2025 đạt 5397 USD/tấn, tăng 0,8% so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng ghi nhận mức tăng 1,1%, đạt 5377 USD/tấn.

Giá cà phê robusta được hỗ trợ bởi tình trạng bán hàng chậm từ phía nông dân Việt Nam – quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới. Hiện tại, nhiều nông dân vẫn giữ khoảng 30 - 40% lượng hàng trong kho, chờ giá tăng cao hơn.

Trong khi đó, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica lại có xu hướng giảm. Hợp đồng giao tháng 5/2025 giảm 1,9%, xuống còn 377,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,7%, về mức 370,9 US cent/pound.

Xuất khẩu cà phê của Brazil tiếp tục giảm tháng thứ ba liên tiếp. Theo Cecafé, lượng xuất khẩu trong tháng 2 chỉ đạt 3,27 triệu bao, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá bán cao, doanh thu vẫn tăng mạnh 55,5%, gần chạm mốc 1,2 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh giảm 11,7%, chỉ còn 3 triệu bao. Riêng arabica giảm nhẹ 2% xuống 2,77 triệu bao, còn robusta giảm mạnh 60,1%, chỉ đạt 226,127 bao.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tổng lượng xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 7,28 triệu bao, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu arabica đạt 6 triệu bao, giảm nhẹ 0,7%, trong khi robusta sụt giảm mạnh 45,5%, chỉ còn 559,928 bao. Ngược lại, xuất khẩu cà phê hòa tan tăng 16,5%, đạt 640,996 bao, và cà phê rang tăng 63,9%, đạt 7,993 bao.