Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/9/2024: Tăng không điểm dừng, liên tục phá đỉnh Giá cà phê hôm nay 17/9 trong khoảng 123,500 - 123,800 đồng/kg, điều chỉnh giảm nhẹ từ 100 đến 200 đồng/kg. Giá cà phê thế giới tăng không có điểm dừng, liên tục ở mức cao mới

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 123,500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 123,800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 123,700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 123,800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 123,700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 123,800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 123,700 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 123,800 đồng/kg.

Dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng do kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Chuyên gia kinh tế, Nguyễn Quang Bình, bày tỏ quan ngại về tình trạng mong đợi giảm lãi suất đã kéo dài nhiều tháng, dẫn đến việc mua vào quá mức trên hai sàn giao dịch. Ông Bình dự đoán rằng trước khi có sự tăng giá trở lại, thị trường có thể sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm giá.

Thông tin về thời tiết khô hạn tại Brazil cũng góp phần hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của cà phê. Do thiếu mưa, độ ẩm đất tại Brazil giảm sâu, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của cây cà phê và khả năng ra hoa cho mùa vụ sắp tới, trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu đang khan hiếm. Các nhà sản xuất cà phê Brazil đã chậm lại việc bán hàng sau khi tăng cường giao dịch trong tháng trước, nhằm tận dụng giá cả thuận lợi.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, tính đến ngày 10/9, lượng cà phê đã bán ra chiếm khoảng 54% tổng sản lượng cà phê năm 24/25 của Brazil. So với tháng trước, con số này tăng 14%, và cũng cao hơn so với mức bán hàng 50% cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt qua mức trung bình 5 năm từ 2019 đến 2023.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 188 USD/tấn, ở mức 5,455 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 175 USD/tấn, ở mức 5,173 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 10,60 cent/lb, ở mức 270,05 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 10,35 cent/lb, ở mức 266,95 cent/lb.

Giá cà phê thế giới đang trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ, theo ông Nguyễn Ngọc Luận, Tỏng giám đốc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu, do nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào cuối năm trong bối cảnh nguồn cung cấp hạn chế.

Ông Luận giải thích rằng, mặc dù giá cà phê thế giới tăng, giá cà phê trong nước không tăng tương ứng do đã điều chỉnh tăng từ trước và hiện đã ổn định. Giá cà phê trong nước và quốc tế hiện nay là tương đương khi xét theo tỉ giá hối đoái. Ông Luận cũng nhận xét về sự biến động giá cà phê trong nước vào tháng 4, cho rằng sự gia tăng không tự nhiên mà là do sự can thiệp của các nhà đầu cơ.

Với việc mùa thu hoạch cà phê sắp tới bắt đầu từ tháng 10, ông Luận dự báo giá cà phê sẽ dao động trong khoảng 120,000 đến 130,000 đồng/kg, và khó có khả năng giảm. Đây là mức giá mà các công ty chế biến cà phê đã dự kiến và dùng để đặt các đơn hàng sắp tới.