Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/10/2025: Đồng loạt giảm nhẹ Sáng 19/10/2025, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, thu mua ở mức 113.500 - 114.500 đồng/kg. Cà phê Lâm Đồng được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.500 đồng/kg, giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 114.400 đồng/kg. Giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 114.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 114.400 đồng/kg. Giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 114.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113.900 đồng/kg. Giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường cà phê thế giới: kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2025 giảm 62 USD/tấn, ở mức 4552 USD/tấn, giao tháng 1/2026 giảm 46 USD/tấn, ở mức 4478 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 3.65 cent/lb, ở mức 397.45 cent/lb, giao tháng 3/2026 tăng 2.2 cent/lb, ở mức 375.6 cent/lb.

Ngày 15/10, hai dòng cà phê truyền thống của Lâm Đồng gồm Arabica và Robusta đã chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý. Đây là bước tiến quan trọng, giúp nâng tầm thương hiệu cà phê Lâm Đồng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện tỉnh Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cà phê, với hơn 327.000 ha trồng, chiếm hơn 45% tổng diện tích cà phê cả nước. Năm 2025, sản lượng cà phê toàn tỉnh ước đạt trên 1 triệu tấn, tương đương khoảng 50% sản lượng cà phê Việt Nam, trong đó hai dòng cà phê Robusta và Arabica vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Việc được cấp chỉ dẫn địa lý đưa cà phê Lâm Đồng trở thành sản phẩm thứ tư của tỉnh đạt danh hiệu này, sau thanh long Bình Thuận, nước mắm Phan Thiết và hồ tiêu Đắk Nông. Danh hiệu không chỉ giúp khẳng định chất lượng mà còn củng cố vị thế của giá cà phê Lâm Đồng trên bản đồ nông sản Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để khai thác hiệu quả giá trị chỉ dẫn địa lý. Mục tiêu là xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê theo tiêu chuẩn chất lượng cao, hướng đến xuất khẩu bền vững và gia tăng giá trị cho người trồng cà phê địa phương.

Giá cà phê robusta đang có xu hướng giảm nhẹ do dự báo mưa lớn sắp diễn ra ở khu vực Tây Nguyên. Lượng mưa ước tính đạt khoảng 70 mm trong tuần tới, cao hơn mức trung bình lịch sử 61,3 mm. Điều này có thể giúp cải thiện năng suất cây trồng, nhưng lại tạo áp lực ngắn hạn khiến giá cà phê tạm thời hạ nhiệt.

Theo Reuters, giá cà phê thế giới đang được hỗ trợ bởi lượng tồn kho giảm nhanh. Tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã xuống mức thấp nhất trong 19 tháng, chỉ còn 467.110 bao tính đến ngày 17/10. Tương tự, lượng tồn kho cà phê robusta cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng, chỉ còn hơn 6.100 lô.

Các chuyên gia cho rằng việc tồn kho giảm là tín hiệu tích cực giúp giá cà phê quốc tế ổn định, dù nguồn cung mới từ Brazil và Việt Nam sắp được bổ sung. Ngoài ra, cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Brazil diễn ra trong không khí tích cực, nếu đạt thỏa thuận có thể tiếp tục hỗ trợ giá cà phê trong những tuần tới.