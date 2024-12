Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/12/2024: Giá cà phê nguyên liệu tăng cao, quán cà phê giảm lợi nhuận Giá cà phê hôm nay 19/12 trong nước nằm ở mức 122,700 - 124,200 đồng/kg. Giá cà phê giảm đến 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Nhiều hàng quán cà phê đang chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ chân khách hàng dịp cuối năm dù giá cà phê nguyên liệu đã tăng 20%

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 800 đồng/kg so với hôm qua, đạt 124,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, đạt 122,700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 1,000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 123,800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông vẫn ở mức giá cao nhất khi giảm 800 đồng/kg so với hôm qua, đạt 124,200 đồng/kg.

Cuối năm là thời điểm các cửa hàng kinh doanh trà và cà phê kỳ vọng vào doanh thu cao, nhưng giá cà phê nhân và cà phê bột tăng đã khiến nhiều chủ quán lo lắng.

Anh Nguyễn Anh Sơn, chủ quán cà phê Anh Sơn tại quận Tân Bình (TP.HCM), chia sẻ rằng quán của anh có quy mô nhỏ nên nguyên liệu thường được nhập theo tuần hoặc tháng. Từ giữa năm đến nay, anh đã cảm nhận rõ rệt sự tác động của việc giá cà phê tăng, khiến lợi nhuận trên mỗi ly cà phê bán ra giảm sút.

"Hiện nay, mỗi kg cà phê hạt đã tăng 10.000 đồng so với tháng 10. Hồi đầu năm tôi đã tăng giá 2.000 đồng/ly cà phê, nên thời điểm này không thể tăng thêm nữa, chỉ đành chấp nhận giảm lợi nhuận," anh Sơn nói.

Đại diện Công ty Liên kết thương mại toàn cầu (Meet More) cũng cho biết họ đang chịu áp lực về giá cà phê hạt tăng. Đầu tháng 12, giá nguyên liệu loại ngon mà họ mua vào là 180,000 đồng/kg, tăng mạnh so với đầu năm và gần như gấp đôi so với mức bình quân của năm ngoái.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2025 tăng 5 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,220 USD/tấn, giao tháng 3/2025 tăng 25 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,193 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 tăng 6,15 cent/lb so với hôm qua, ở mức 331,10 cent/lb, giảm tháng 5/2025 tăng 5,10 cent/lb so với hôm qua, ở mức 327,00 cent/lb.

Đợt tăng giá mạnh của hợp đồng tương lai cà phê đã làm gia tăng chi phí tài chính trong ngành, buộc hai công ty xuất khẩu lớn tại Brazil phải đề nghị tái đàm phán nợ.

Tại Việt Nam, thời tiết không thuận lợi và xuất khẩu chậm đã gây lo ngại về gián đoạn nguồn cung, với dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 có thể giảm 5%.

Ông Mera dự đoán giá cà phê có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa, và các nhà sản xuất cà phê sẽ phải chuyển chi phí tăng cao này sang giá bán để giảm tác động đến lợi nhuận.