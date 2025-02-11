Thị trường Giá cà phê hôm nay 2/11/2025: Cà phê Arabica Sơn La trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực Giá cà phê hôm nay 2/11/2025: Giá cà phê trong nước giảm mạnh từ 1200 đến 1300 đồng/kg. Cà phê Sơn La đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực khu vực miền Bắc.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 1200 đến 1300 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 116.800 -1200 Lâm Đồng 115.500 -1300 Gia Lai 116.500 -1200 Đắk Nông 117.000 -1200

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm 1300 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 116.800 đ/kg, giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.700 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 117.000 và 116.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 116.400 đ/kg, giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Sơn La, hội thảo “Giải pháp phát triển cây cà phê” vừa được tổ chức nhằm tìm hướng đi mới cho ngành nông sản chủ lực. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 23.312 ha cà phê, sản lượng gần 30.000 tấn. Sơn La hiện dẫn đầu cả nước về diện tích cà phê Arabica, chiếm gần 48% cả nước và hơn 73% của khu vực miền Bắc.

Cà phê Sơn La đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực, mỗi năm đạt khoảng 31.700 tấn cà phê nhân, trị giá hơn 88 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Thị trường tiêu thụ mở rộng đến EU, Bắc Mỹ, Trung Đông và các nước ASEAN.

Ngành cà phê địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn khi nhiều diện tích đã già cỗi, năng suất thấp. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, còn thiếu liên kết và năng lực chế biến của hợp tác xã còn hạn chế, khiến giá trị sản phẩm chưa được nâng cao.

Khâu bảo quản sau thu hoạch chưa đảm bảo, cơ sở phơi sấy và kho bãi còn thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Sơn La đang hướng đến tái canh, áp dụng công nghệ mới và xây dựng chuỗi giá trị khép kín để phát triển bền vững ngành cà phê Arabica.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 2/11 ở mức 4.540 USD/tấn, giảm 2,17% (101 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 2,1% (96 USD/tấn), đạt 4.463 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 0,01% (0,05 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 392,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 không thay đổi, đạt 372,25 US cent/pound.

Sau chuỗi tăng giá kéo dài, các quỹ đầu tư đã bán ra để chốt lời, khiến giá Robusta chịu áp lực giảm rõ rệt. Đà tăng bị chặn lại khi lực bán mạnh lan rộng trên thị trường.

Giá Arabica vẫn ổn định hơn nhờ lượng tồn kho toàn cầu ở mức thấp và rủi ro thời tiết La Nina tại Brazil. Cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Brazil chưa có kết quả cụ thể khiến thị trường duy trì trạng thái chờ đợi.

Bước vào tuần đầu tháng 11, thị trường cà phê được dự đoán sẽ giao dịch thận trọng. Cú giảm mạnh cuối tháng 10 cho thấy giá cà phê vẫn nhạy cảm với biến động từ nguồn cung và tâm lý đầu cơ.

Trong ngắn hạn, giá có thể dao động theo lượng mưa tại Brazil và tiến độ thu hoạch ở Việt Nam. Nếu thời tiết thuận lợi và sản lượng tăng, giá có thể tiếp tục chịu áp lực giảm.