Thị trường Giá cà phê hôm nay 2/6/2025: Giảm mạnh trong tháng 5 Giá cà phê hôm nay 2/6 trong nước nằm ở mức 117,000 - 117,500 đồng/kg, Giá cà phê không thay đổi so với hôm qua. Giá cà phê trong nước tháng 5 giảm mạnh từ 14,200 đến 14,300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 117,000 - 117,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,500 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 117,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 117,000 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh trong tháng 5 và xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng trở lại đây. Cụ thể, giá cà phê trong cả tháng 5 bình quân giảm 14,200 đến 14,300 đồng/kg.

Tuần vừa qua, Gia Lai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất tới 5,200 đồng/kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê cùng giảm 5000 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, mức giảm tương tự đưa giá giao dịch về mức thấp nhất khu vực.

Theo Reuters, giá cà phê Việt Nam cũng giảm theo diễn biến quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn đang tăng lên, làm giảm áp lực khan hiếm.

Một thương nhân tại TP.HCM cho biết giá cà phê Việt Nam hiện đang cao hơn các nước cạnh tranh, khiến giao dịch chậm lại. Thêm vào đó, chi phí vận chuyển tăng do lo ngại trước thời điểm kết thúc lệnh tạm hoãn thuế quan của Mỹ cũng ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua. Trên sàn London, cà phê robusta giao tháng 7/2025 chốt tuần ở mức 4.510 USD/tấn, giảm 5,8% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9 còn giảm sâu hơn, mất 6,7%, xuống chỉ còn 4.463 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 giảm 5,1% còn 342,45 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9 cũng mất 5,3%, về mức 339,8 US cent/pound. Đây là mức thấp nhất của arabica trong 7 tuần và mức đáy của robusta trong 6 tháng rưỡi.

Sự thiếu nhất quán trong chính sách thuế của Mỹ khiến thị trường khó đoán. Các nhà kinh doanh và chế biến gặp khó trong việc lập kế hoạch sản xuất và tài chính vì liên tục phải điều chỉnh theo các quyết định bất ngờ về thuế nhập khẩu.

Việc ký hợp đồng trước (forward contract) vốn từng giúp ổn định thị trường nay gần như không còn hiệu lực, khiến giá cà phê thực bị thả nổi. Dù vậy, trong tình thế đó, giá robusta xuất khẩu tại các nước sản xuất lại có cơ hội tăng mạnh. Riêng Việt Nam đã ghi nhận mức giá xuất khẩu robusta cao kỷ lục, lên tới 5.700 USD/tấn theo số liệu từ Tổng cục Hải quan.

Thương nhân đang chào bán cà phê robusta loại 2, đen vỡ 5% với giá cao hơn 150 đến 180 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9 trên sàn LIFFE. Tại các vùng trồng trong nước, thời tiết vẫn thuận lợi và đảm bảo đủ nước cho cây phát triển tốt.