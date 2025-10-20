Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/10/2025: Tăng nhẹ 500 - 700 đồng/kg Sáng 20/10/2025, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 500 - 700 đồng/kg trong tuần qua. Giá cà phê thế giới biến động quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Brazil.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 114.400 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 114.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 114.400 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 114.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113.900 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Thị trường cà phê thế giới: Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.552 USD/tấn, giảm 1,6% (72 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2% (87 USD/tấn), đạt 4.478 USD/tấn.

Đáng chú ý, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng mạnh hơn, với mức tăng 6,5% (24,4 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 397,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 5,4% (19,3 US cent/pound), đạt 375,6 US cent/pound.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tuần qua có xu hướng tăng do những biến động trong chính sách thương mại giữa các quốc gia. Việc áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê Arabica từ Brazil đã khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vào trên các sàn giao dịch, làm lượng tồn kho cà phê toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 19 tháng.

Sự khan hiếm nguồn cung khiến giá cà phê quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Trong bối cảnh đó, cà phê Robusta của Việt Nam đang được hưởng lợi khi có giá thấp hơn đáng kể so với Arabica, giúp mở ra dư địa tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận mức tăng nhẹ trong tuần qua. Trung bình, giá cà phê tăng từ 500 đến 700 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Lắk giá cà phê tăng mạnh nhất, đạt 114.500 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê cũng ở mức 114.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Ở Gia Lai, giá cà phê tăng lên 114.000 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng, giá cà phê đạt 113.500 đồng/kg. Việc giá cà phê duy trì đà tăng giúp nông dân yên tâm sản xuất và doanh nghiệp thuận lợi trong thu mua.

Tuần qua, giá cà phê chịu tác động mạnh từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Brazil. Cùng với đó, lượng hàng tồn kho cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, góp phần tạo nên xu hướng dao động nhẹ của giá cà phê.

Các thương nhân cho biết, giá cà phê robusta loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5%, đang được chào bán thấp hơn khoảng 50 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 1 trên sàn LIFFE. Xu hướng giảm nhẹ này được xem là phản ứng tạm thời của thị trường trước những biến động từ nguồn cung và tỷ giá tiền tệ.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta Sumatra hiện được chào bán thấp hơn 40 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 11 và 12, trong khi tuần trước mức chào bán cao hơn 10 - 20 USD/tấn. Một số thương nhân khác cho biết giá cà phê tiếp tục được niêm yết thấp hơn 30 USD/tấn so với hợp đồng tháng 1, nới rộng mức giảm từ 20 USD/tấn trước đó.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê tại Indonesia giảm là do khu vực Tây Lampung đang có mưa kéo dài, có thể khiến sản lượng vụ tới giảm từ 15% đến 25%. Việc sản lượng sụt giảm có thể khiến nông dân phải điều chỉnh chiến lược bán ra, trong khi các nhà rang xay quốc tế đang tìm nguồn thay thế để đảm bảo nguồn cung ổn định.