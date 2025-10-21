Thứ Ba, 21/10/2025
Thị trường

Giá cà phê hôm nay 21/10/2025: Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Quốc Duẩn 21/10/2025 04:30

Sáng 21/10/2025, giá cà phê trong nước không thay đổi. Giá cà phê thế giới tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung, xuất khẩu đạt kỷ lục 7 tỷ USD sau 9 tháng.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 114.400 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 114.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 114.400 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 114.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113.900 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Thị trường cà phê thế giới: Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 ở mức 4524 USD/tấn, giảm 0,62% (28 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,11% (5 USD/tấn), đạt 4473 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng nhẹ, với mức tăng 2,26% (9 US cent/lb) so với hôm qua, lên mức 406,45 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,86% (7 US cent/lb), đạt 382,6 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 21/10/2025: Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Theo báo cáo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần qua giá cà phê tiếp tục là tâm điểm của thị trường hàng hóa nguyên liệu toàn cầu. Trên sàn quốc tế, giá cà phê arabica tăng hơn 6,5%, lên mức 8.762 USD/tấn, trong khi giá cà phê robusta cũng tăng thêm 1,6%, giao dịch quanh 4.552 USD/tấn.

Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp của thị trường cà phê, phản ánh nhu cầu tiêu thụ lớn và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ cả trong nước lẫn quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng đà phục hồi của giá cà phê vẫn được duy trì nhờ tồn kho toàn cầu giảm và lo ngại về nguồn cung từ các nước sản xuất lớn.

Dù đang trong xu hướng tăng, giá cà phê có thể chịu áp lực giảm khi mùa thu hoạch bắt đầu tại khu vực Trung Mỹ và Việt Nam. Trong 3 - 5 tháng tới, nguồn cung dự kiến dồi dào hơn trước khi bước vào vụ mới tại Brazil giai đoạn 2026 - 2027.

Nhờ giá cà phê thế giới tăng cao, ngành cà phê Việt Nam đang ghi nhận thành tích ấn tượng. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 81.000 tấn cà phê, đạt giá trị 462 triệu USD, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu cà phê đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá 7,01 tỷ USD, tăng 12% về lượng và 62% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Đây là mức cao kỷ lục, vượt xa tổng kim ngạch 5,62 tỷ USD của cả năm 2024. Với đà tăng này, ngành cà phê Việt Nam được kỳ vọng cán mốc 8 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2025, lập thêm cột mốc mới trong lịch sử phát triển.

Giá bình quân cà phê xuất khẩu tháng 9/2025 đạt 5.700 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 8 và 2% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 9 tháng đầu năm, giá trung bình đạt 5.655 USD/tấn, cao hơn 45,2% so với năm trước.

      Giá cà phê hôm nay 21/10/2025: Giá cà phê thế giới tăng mạnh

